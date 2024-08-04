Konami Ungkap Tanggal Rilis Remake Silient Hill 2, Metal Gear Solid Delta, dan Suikoden

TOKYO - Konami baru-baru ini menerbitkan laporan pendapatan terbarunya, dalam "Laporan Keuangan Kuartal Pertama Tahun Anggaran 2025," yang mengungkap banyak sekali game yang dirilis.

Selain menunjukkan kesuksesan yang diraih beberapa judul game, yang dirilis tahun ini, laporan tersebut juga memgungkap tanggal rilis tiga game lainnya dikonfirmasi untuk tahun 2024, termasuk remake Silent Hill 2 dan Professional Baseball Spirits, menurut laporan Exputer.

Perlu dicatat bahwa Konami telah melaporkan penjualan dan laba yang memecahkan rekor pada kuartal pertama tahun fiskal ini, yang menegaskan bahwa usaha-usahanya baru-baru ini sangat sukses. Laporan laba tersebut juga mengklarifikasi bahwa eFootball 2024 memiliki "kinerja yang kuat," dengan inisiatif eSports yang sukses.

Laporan keuangan tersebut juga mengonfirmasi enam entri lain yang tanggal rilisnya masih akan diumumkan. Di antaranya adalah Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, beberapa game Silent Hill, dan remake atau remaster dari waralaba klasik lainnya, seperti Suikoden I dan II HD. Beberapa di antaranya mungkin dirilis selama bulan-bulan terakhir tahun ini atau diundur ke bulan berikutnya karena penundaan internal selalu menjadi kemungkinan.