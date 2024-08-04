Pastikan Mobil Toyota-mu Tetap Terawat dengan Suku Cadang dari T-OPT

JAKARTA – Setiap pemilik kendaraan tentunya harus selalu memastikan kondisi mobilnya tetap prima, sehingga merasa nyaman dan aman saat dikendarai. Untuk itu, kendaraan memerlukan servis berkala.

Nah, bagi kamu yang memiliki mobil Toyota, ada kabar menarik. Sebab, PT Toyota-Astra Motor (TAM) menghadirkan brand spare parts T-OPT. Brand ini dikenalkan pertama kali di pameran GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024.

Suku cadang kendaraan terdiri atas dua jenis, yakni fast moving dan slow moving. Komponen slow moving pada mobil adalah parts yang memiliki masa pakai cukup lama. Sebaliknya, komponen fast moving adalah parts mobil yang memiliki masa pakai lebih cepat dan harus diganti secara rutin ketika servis berkala.

T-OPT hadir sebagai solusi baru perawatan kendaraan Toyota, dengan menghadirkan berbagai pilihan fast moving parts yang terjangkau namun tetap berkualitas terutama bagi pelanggan yang telah menyelesaikan program T-Care.

Dengan kualitas yang terpercaya, pelanggan Toyota dapat terus menjaga performa kendaraannya agar tetap aman dan nyaman saat digunakan. Produk T-OPT yang dipasarkan, antara lain air filter, brake pad, brake shoe, cabin air filter, oil filter, wiper blade, v-belt, dan fuel filter.