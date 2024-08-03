Bocoran Anyar iPhone 16 Pro dan 16 Pro Max, Kapasitas Baterai Lebih Besar

Bocoran anyar iPhone 16 dan 16 Pro Max, kapasitas baterai lebih besar. (Gizmochina)

JAKARTA - Dengan semakin dekatnya acara peluncuran tahunan Apple pada September mendatang, rumor mengenai iPhone 16 terus beredar. Bocoran teranyar, terungkap kapasitas baterai model iPhone 16 Pro dan Pro Max bakal lebih besar.

Melansir Gizmochina, Sabtu (3/8/2024), dari bocoran tersebut, iPhone 16 Pro diharapkan memiliki baterai 3.577mAh. Kapasitas ini meningkat 9% dari sel iPhone 15 Pro yang berkapasitas 3.274mAh.

Di sisi lain, kapasitas baterai iPhone 16 Pro Max mungkin hanya meningkat 5%, dari 4.441mAh pada iPhone 15 Pro Max menjadi 4.676mAh.

Meskipun peningkatan ini tidak revolusioner, peningkatan ini menunjukkan fokus Apple yang berkelanjutan pada peningkatan masa pakai baterai.

Bahkan perluasan kapasitas kecil ini ditambah peningkatan efisiensi pada chipset dan teknologi layar. Ini dapat menghasilkan penggunaan yang lebih lama saat bepergian bagi pengguna iPhone 16 Pro dan Pro Max.

Model iPhone 16 Pro juga dikabarkan mendapatkan peningkatan pengisian daya tahun ini. Kedua model diharapkan mendukung pengisian daya kabel 40W, meningkat dari batas 27W saat ini.

Kecepatan pengisian daya nirkabel juga dapat ditingkatkan, naik dari 15W menjadi 20W dengan MagSafe.

Namun, Apple belum mengonfirmasi detail apa pun tentang jajaran iPhone 16.