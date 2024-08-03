Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Bocoran Anyar iPhone 16 Pro dan 16 Pro Max, Kapasitas Baterai Lebih Besar

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |18:37 WIB
Bocoran Anyar iPhone 16 Pro dan 16 Pro Max, Kapasitas Baterai Lebih Besar
Bocoran anyar iPhone 16 dan 16 Pro Max, kapasitas baterai lebih besar. (Gizmochina)
A
A
A

JAKARTA - Dengan semakin dekatnya acara peluncuran tahunan Apple pada September mendatang, rumor mengenai iPhone 16 terus beredar. Bocoran teranyar, terungkap kapasitas baterai model iPhone 16 Pro dan Pro Max bakal lebih besar.

Melansir Gizmochina, Sabtu (3/8/2024), dari bocoran tersebut, iPhone 16 Pro diharapkan memiliki baterai 3.577mAh. Kapasitas ini meningkat 9% dari sel iPhone 15 Pro yang berkapasitas 3.274mAh.

Di sisi lain, kapasitas baterai iPhone 16 Pro Max mungkin hanya meningkat 5%, dari 4.441mAh pada iPhone 15 Pro Max menjadi 4.676mAh.

Meskipun peningkatan ini tidak revolusioner, peningkatan ini menunjukkan fokus Apple yang berkelanjutan pada peningkatan masa pakai baterai. 

Bahkan perluasan kapasitas kecil ini ditambah peningkatan efisiensi pada chipset dan teknologi layar. Ini dapat menghasilkan penggunaan yang lebih lama saat bepergian bagi pengguna iPhone 16 Pro dan Pro Max.

Model iPhone 16 Pro juga dikabarkan mendapatkan peningkatan pengisian daya tahun ini. Kedua model diharapkan mendukung pengisian daya kabel 40W, meningkat dari batas 27W saat ini. 

Kecepatan pengisian daya nirkabel juga dapat ditingkatkan, naik dari 15W menjadi 20W dengan MagSafe.

Namun, Apple belum mengonfirmasi detail apa pun tentang jajaran iPhone 16. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/30/16/3091030/iphone_16-kKY4_large.jpg
iPhone 16 Siap Meluncur, Ini Spesifikasi dan Keunggulannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/28/57/3079734/iphone_16-qHU9_large.jpg
iPhone 16 Tak Kunjung Diperjualbelikan di Indonesia, Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/57/3050430/iphone_16_pro_max-C4Df_large.jpg
Bocoran Anyar iPhone 16 Pro Max, Ada Pilihan Warna Misterius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/57/3047382/pabrik_apple_di_zhengzhou_china-gyut_large.jpg
Geber Produksi iPhone 16, Foxconn Rekrut 50.000 Pekerja Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/57/3047358/iphone_16-Knjl_large.jpg
Segera Meluncur September, iPhone 16 Mulai Diproduksi Massal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/57/3012337/iphone_16-vSK8_large.jpg
Bocoran Terbaru iPhone 16 Pro, Kualitas Kamera Meningkat dan Hadir Teknologi Antisilau
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement