HOME OTOTEKNO TECHNO

Jaringan 5G, 19 BTS Kamuflase Percantik IKN

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |17:11 WIB
Jaringan 5G, 19 BTS Kamuflase Percantik IKN
Menkominfo Budi Arie sebut 19 BTS kamuflase percantik IKN. (Fadli Ramadan)
JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal dilengkapi 19 BTS (Base Transceiver Station). Tapi, menara pemancar sinyal ini tidak akan dibangun hanya dari sekumpulan besi, tapi menggunakan konsep kamuflase.

Sebagai informasi, IKN akan melangsungkan kegiatan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79. Oleh sebab itu, dibutuhkan pemancar sinyal yang kuat untuk kepentingan penyiaran dan komunikasi.

"Jadi ada 19 BTS di kawasan IKN, itu pakai yang namanya BTS kamuflase. Jadi bukan kayak BTS biasa, jadi BTS-nya dibuat indah, jadi pokoknya enggak ketahuan itu BTS," kata Budi di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024).

Sejumlah BTS tersebut, diakui Budi, sudah beroperasi dan melayani para pekerja yang mulai bertugas dan berkantor di sana. Termasuk Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) yang juga mulai bertugas di IKN.

Budi Arie menegaskan, jaringan telekomunikasi dan internet yang dihadirkan di kawasan tersebut sudah memiliki konektivitas 5G alias yang tercepat di Tanah Air. Jaringan ini diharapkan dapat melayani para peserta upacara perdana di IKN dan kualitasnya tetap stabil.

 

Halaman:
1 2
      
