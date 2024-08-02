Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Vivo X Fold3 Pro dan X100 Series Meluncur, Begini Perbedaan Spesifikasinya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |18:57 WIB
Vivo X Fold3 Pro dan X100 Series Meluncur, Begini Perbedaan Spesifikasinya
Vivo X Fold3 Pro dan X100 series meluncur, begini perbedaan spesifikasinya. (Vivo)
JAKARTA - Vivo X Fold3 Pro dan X100 Series telah resmi meluncur di pasar Indonesia belum lama ini. Setiap smartphone flagship itu membawa spesifikasi tersendiri.

Lantaran Vivo X Fold3 Pro dan X100 Series diboyong secara bersamaan, tidak sedikit yang mengira keduanya sama. Nah berikut beda antara kedua smartphone tersebut.

Vivo X Fold3 Pro

Vivo X Fold3 Pro dirancang untuk individu yang bergerak dalam lingkungan kerja padat, memadukan produktivitas dengan hiburan secara seamless. Desainnya mengusung Ultra Light dan Ultra Slim dengan bobot 236g serta ketebalan 5.2mm.

Smartphone ini dilengkapi arsitektur armor yang reliable termasuk kaca armor yang tahan terhadap goresan dan benturan. Penutup belakang mengantongi sertifikasi military-grade dan layar utama menggunakan Super Tensile UTG+.

Di sektor produktivitas, smartphone ini memiliki kemampuan multitasking yang didukung SmartFold AI dan OS terbaru. Kinerja tersebut didukung Snapdragon 8 Gen 3 dan juga layar berukuran 8.03 inci.

Vivo X Fold3 Pro juga membawa keterampilan fotografi yang mencakup berbagai fitur inovatif. Dengan Hover Time Lapse Photography, pengguna dapat menangkap perubahan lanskap atau aktivitas dengan stabilitas sempurna untuk menciptakan video time-lapse.

Waist Level Framing memungkinkan pengambilan foto dari sudut rendah dengan nyaman, memberikan perspektif yang unik dan artistik. Fitur Hover-selfie memungkinkan pengambilan gambar dari jarak jauh tanpa menyentuh perangkat, ideal untuk potret kelompok atau situasi di mana tangan tidak dapat mengakses tombol.

 

