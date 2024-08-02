Begini Cara Setting Maps Grab Biar Gacor

JAKARTA - Berikut cara untuk setting maps aplikasi Grab biar menjadi semakin gacor. Keakuratan maps bisa mempengaruhi performa akun Grab.

Itu karena jika maps tidak akurat, bisa saja Grab akan mendahulukan driver lain yang lokasinya lebih akurat di maps.

Karena itu, perlu mencari tahu agar setting maps Grab bisa semakin gacor. Dengan mengatur navigasi menjadi lebih akurat, kemungkinan orderan masuk menjadi semakin besar. Meski begitu, tak sedikit yang menyangsikan hal ini.

Namun, tak ada salahnya untuk mencoba setting maps Grab biar makin gacor.

Lalu bagaimana caranya?

1. Buka menu pengaturan pada smartphone

2. Pilih menu Lokasi

3. Berikutnya klik Metode Penemuan Lokasi

4. Ada sejumlah opsi yang dapat dipilih, lalu pilih Akurasi Tinggi

Bila sudah memiliki opsi Akurasi Tinggi, kemudian clear cache

5. Berikutnya, buka kembali aplikasi Grab Driver