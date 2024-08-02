Ada Program Konversi Motor Listrik Gratis, Cek Lokasinya

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar program konversi motor listrik gratis dengan kuota sebanyak 500 unit. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek akibat emisi kendaraan bermotor.

Program ini dapat diikuti masyarakat yang tinggal di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Program ini dilakukan secara bertahap dimulai 1 Agustus 2024.

"Program konversi gratis akan dilaksanakan secara bertahap, di mana Konversi Gratis Tahap 1 akan dimulai pada tanggal 1 Agustus 2024, hingga kuota terpenuhi yaitu sebanyak 500 unit sepeda motor," kata Kepala Biro Kementerian Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi, dikutip dalam keterangan resmi.

Ia menjelaskan, Kementerian ESDM akan menanggung biaya konversi sepeda motor sebesar Rp16 juta per unit. Biaya ini tidak termasuk biaya cek fisik, biaya perubahan surat kendaraan, dan biaya rekondisi kendaraan di luar pekerjaan konversi.

Kegiatan konversi gratis ini dilaksanakan atas kerja sama dan dukungan badan usaha sektor pertambangan di bawah bimbingan teknis Kementerian ESDM. Agus menuturkan ini, sebagai wujud kepedulian pada program konversi dalam bentuk pemberian dana Corporate Social Responsibility (CSR).

"Sebagai wujud kepedulian, badan usaha tambang di bawah pembinaan teknis Kementerian ESDM menyatakan dukungan atas Program Konversi ini dalam bentuk pemberian dana CSR bagi masyarakat umum yang berdomisili di Jabodetabek," ujar Agus.