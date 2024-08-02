Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Banyak Penumpang Bandel, Karoseri Laksana Kembangkan Sabuk Pengaman Canggih

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |19:36 WIB
Banyak Penumpang Bandel, Karoseri Laksana Kembangkan Sabuk Pengaman Canggih
Cegah penumpang bandel, Karoseri Laksana kembangkan (Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA - Karoseri Laksana mengembangkan sabuk pengaman canggih. Hal ini sebagai perlindungan utama kepada penumpang saat terjadi kecelakaan.

Untuk memberi keamanan lebih, perusahaan manufaktur asal Ungaran, Semarang, Jawa Tengah, itu sedang mengembangkan sistem sabuk pengaman seperti di pesawat. Nantinya, penumpang akan diperingati untuk mengenakan sabuk pengaman ketika berada dalam kondisi tidak aman.

Technical Director Laksana, Stefan Arman, mengungkapkan hal ini menjadi diskusi para manajemen perusahaan karena banyak penumpang yang enggan mengenakan sabuk pengaman. Oleh sebab itu, fitur keselamatan akan dikembangkan demi memperingati penumpang yang bandel. 

"Kadang-kadang busnya sudah ada seat belt, tapi enggak dipakai penumpang. Makanya itu jadi tantangan sih. Kita sedang siapkan fitur-fitur keselamatan terbaru, yang nanti akan kita sempurnakan," kata Stefan kepada wartawan di ICE BSD City, belum lama ini. 

"Jadi, ibaratnya nanti seperti di pesawat terbang, signal untuk menggunakan seat belt itu nanti akan menyala. Kita kembangkan," ucapnya.

Sebagai informasi, saat ini setiap bus yang dibuat karoseri Laksana sudah dilengkapi sabuk pengaman dua titik pada masing-masing kursi. Hal ini menyesuaikan peraturan yang diterapkan Kementerian Perhubungan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/29/52/2821914/adiputro-siap-pamerkan-jetbus-5-di-giias-2023-penasaran-d369hoPcme.png
Adiputro Siap Pamerkan Jetbus 5 di GIIAS 2023, Penasaran?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/26/52/2820800/cerita-sedih-wrightbus-karoseri-terkenal-asal-inggris-yang-gulung-tikar-zrpex61e4v.jpg
Cerita Sedih Wrightbus: Karoseri Terkenal Asal Inggris yang Gulung Tikar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/18/52/2816039/5-karoseri-terpopuler-di-indonesia-nomor-3-sering-ekspor-ke-negara-tetangga-NgI5Dkwj7z.jpeg
5 Karoseri Terpopuler di Indonesia, Nomor 3 Sering Ekspor ke Negara Tetangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/25/52/2787250/deretan-karoseri-milik-askarindo-ada-361-yang-terpantau-15fhuVp4tW.jpg
Deretan Karoseri Milik Askarindo, Ada 361 yang Terpantau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/17/52/2782731/sejarah-karoseri-gmm-bangkrut-karena-regulasi-dan-kemunculan-karoseri-lokal-kIhIrFv5Sw.jpeg
Sejarah Karoseri GMM: Bangkrut karena Regulasi dan Kemunculan Karoseri Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/15/52/2781439/sejarah-karoseri-rahayu-santosa-perusahaan-manufaktur-tertua-yang-harus-gulung-tikar-oyC7nYWVyv.jpeg
Sejarah Karoseri Rahayu Santosa: Perusahaan Manufaktur Tertua yang Harus Gulung Tikar
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement