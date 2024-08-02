Perbandingan Pajak Mobil Mazda CX-5 GT dan Honda CR-V 1.5 Turbo Prestige

JAKARTA - Perbandingan pajak mobil Mazda CX-5 GT dan Honda CR-V 1.5 Turbo Prestige. Kedua jenis kendaraan yang menjadi pertimbangan untuk memilih mobil keluarga.

Sebab, ukurannya terbilang cukup besar, dengan desain yang kokoh, dengan tenaga yang besar.

Berikut perbandingan pajak mobil Mazda CX-5 GT dan Honda CR-V 1.5 Turbo Prestige:

-Mazda CX-5 GT

Mazda CX-5 GT contohnya. Mobil ini merupakan mobil berkapasitas 5 penumpang yang dijual dengan harga cukup murah namun dengan spesifikasi yang cukup mumpuni.

Mazda CX-5 GT menggunakan mesin Petrol 2488 cc dengan konfigurasi 4 silinder segaris, 4 valve, DOHC. Dengan mesin ini, mobil andalan Mazda ini dapat menghasilkan tenaga hingga 187 hp dengan torsi maksimum mencapai 252 Nm.

Sedangkan, biaya pajak Mazda CX-5 GT dapat mencapai Rp66,47 juta di tahun pertama. Setelah Namun di tahun kedua dan seterusnya, biayanya dapat menurun menjadi Rp9,54 juta di tahun kedua, Rp8,14 juta di tahun ketiga, Rp6,95 juta di tahun keempat, dan Rp6,27 juta di tahun kelima.