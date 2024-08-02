Cheat GTA 5 PS3 Lengkap Karakter Kendaraan Senjata dan Lingkungan

JAKARTA - Grand Theft Auto V (GTA 5) merupakan salah satu permainan populer hingga saat ini. GTA 5 merupakan salah satu gim yang dirilis oleh Rockstar pada 4 November 2014.

Cheat Grand Theft Auto V (GTA V) terlengkap yang bisa digunakan di PlayStation 3 (PS3). Bagi para pemain yang ingin menambahkan sentuhan dan pengalaman baru pada permainan, cheat bisa menjadi pilihan menarik.

Seperti halnya cheat GTA San Andreas, Cheat GTA V di konsol bisa diaktifkan dengan menekan kombinasi tombol tertentu. Cheat tersebut akan membantu pemain mudah untuk menyelesaikan misi permainan GTA.

Untuk mengaktifkan cheat GTA V di PS3 pemain cukup masukan kode kombinasi tombol dalam game dan akan muncul Cheat Activated jika berhasil.

Berikut Beberapa Cheat GTA 5 PS 3

1. Cheat Lingkungan

• Mengubah cuaca: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Kotak

• Komet jatuh: R1, Lingkaran, R2, Kanan, L1, L2, X, X, Kotak, R1

• Gravitasi bulan: Kiri, Kiri, L1, R1, L1, Kanan, Kiri, L1, Kiri

• Slow motion: Segitiga, Kiri, Kanan, Kanan, Kotak, R2, R1

• Jatuh dari langit: L1, L2, R1, R2, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan, L1, L2, R1, R2, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan

2. Cheat Senjata

• Mendapatkan senjata: Segitiga, R2, Kiri, L1, Silang Kanan, Segitiga, Bawah, Kotak, L1, L1, L1

• Senjata roket: Kanan, Kotak, Silang, Kiri, R1, R2, Kiri, Kanan, Kanan, L1, L1, L1

• Peluru efek api : L1, R1, Kotak, R1, Kiri, R2, R1, Kiri, Kotak, Kanan, L1, L1

• Menembak dengan mode slow-motion: Kotak, L2, R1, Segitiga, Kiri, Kotak, L2, Kanan, X