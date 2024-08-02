Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cheat GTA 5 PS3 Lengkap Karakter Kendaraan Senjata dan Lingkungan

David Kurniawan , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |16:15 WIB
Cheat GTA 5 PS3 Lengkap Karakter Kendaraan Senjata dan Lingkungan
Cheat GTA 5 PS3 lengkap karakter, kendaraan, senjata, dan lingkungan. (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Grand Theft Auto V (GTA 5) merupakan salah satu permainan populer hingga saat ini. GTA 5 merupakan salah satu gim yang dirilis oleh Rockstar pada 4 November 2014.

Cheat Grand Theft Auto V (GTA V) terlengkap yang bisa digunakan di PlayStation 3 (PS3).  Bagi para pemain yang ingin menambahkan sentuhan dan pengalaman baru pada permainan, cheat bisa menjadi pilihan menarik. 

Seperti halnya cheat GTA San Andreas, Cheat GTA V di konsol bisa diaktifkan dengan menekan kombinasi tombol tertentu. Cheat tersebut akan membantu pemain mudah untuk menyelesaikan misi permainan GTA.

Untuk mengaktifkan cheat GTA V di PS3 pemain cukup masukan kode kombinasi tombol dalam game dan akan muncul Cheat Activated jika berhasil. 

Berikut Beberapa Cheat GTA 5 PS 3

1. Cheat Lingkungan

• Mengubah cuaca: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Kotak
• Komet jatuh: R1, Lingkaran, R2, Kanan, L1, L2, X, X, Kotak, R1
• Gravitasi bulan: Kiri, Kiri, L1, R1, L1, Kanan, Kiri, L1, Kiri
• Slow motion: Segitiga, Kiri, Kanan, Kanan, Kotak, R2, R1
• Jatuh dari langit: L1, L2, R1, R2, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan, L1, L2, R1, R2, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan

2. Cheat Senjata

• Mendapatkan senjata: Segitiga, R2, Kiri, L1, Silang Kanan, Segitiga, Bawah, Kotak, L1, L1, L1
• Senjata roket: Kanan, Kotak, Silang, Kiri, R1, R2, Kiri, Kanan, Kanan, L1, L1, L1
• Peluru efek api : L1, R1, Kotak, R1, Kiri, R2, R1, Kiri, Kotak, Kanan, L1, L1
• Menembak dengan mode slow-motion: Kotak, L2, R1, Segitiga, Kiri, Kotak, L2, Kanan, X

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/24/326/3053672/gta_v-qO6M_large.jpg
Cheat Senjata GTA 5 dan Daftar Kode Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/326/3024373/gta_5-05RY_large.jpg
Cheat GTA 5 PC Terlengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/326/3021595/gta_5-rxFS_large.jpg
Cheat GTA 5 PS3 Uang Tak Terbatas, Selesaikan Misi dan Kerja Untuk Dapat Uang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/326/3011514/gta_v-pfEH_large.jpg
61+ Cheat GTA V Terlengkap untuk PS3, Xbox 360, Xbox One dan PC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/326/2999037/gta_5_switch-DPXK_large.jpg
Modder Berhasil Jalankan GTA 5 di Nintendo Switch
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/26/326/2988269/vinewood-nOa9_large.jpg
7 Lokasi Dunia Nyata yang Ada di GTA V
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement