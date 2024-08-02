Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berlaga dengan Apik, Pembalap Astra Honda Racing Team Sabet Podium di ARRC Mandalika 2024

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |10:48 WIB
Pembalap Astra Honda Racing Team Sabet Podium di ARRC Mandalika 2024. (Foto: dok AHM)
MATARAM - Pebalap Astra Honda Racing Team (AHRT) berhasil menyuguhkan performa balap yang kompetitif di Ajang Asia Road Racing Championship (ARRC) Mandalika 2024. Acara ini berlangsung selama dua hari yaitu, Sabtu-Minggu (27-28 Juli 2024) di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

AHRT menurunkan pembalap andalannya, yakni M. Adenanta Putra, Veda Ega Pratama, M. Kiandra Ramadhipa, Herjun Atna Firdaus,  dan Rheza Danica Ahrens untuk berlaga dan menunjukkan performa terbaiknya, tidak ketinggalan Fadillah Arbi Aditama yang merupakan pebalap wild card juga tampil impresif pada putaran ke 4 ajang balap ini.

AHRT berhasil mengukir sejarah sebagai tim balap pertama yang berhasil meraih double podium di ajang balap ARRC di kelas SS600. Torehan ini diraih melalui kemenangan M. Adenanta Putra dan Veda Ega Pratama yang mengaspal di race kedua  kelas Supersports (SS) 600.

Masing-masing berhasil merebut posisi pertama dan kedua setelah melalui persaingan ketat yang mendebarkan dengan para pembalap Asia lainnya. Sementara di kelas Asia Production (AP) 250 M. Kiandra Ramadhipa menduduki podium kedua pada race kedua seri Mandalika. 

di kelas SS600, Adenanta dan Veda mampu mempertahankan posisinya di tiga besar. Persaingan merebut podium tertinggi saling salip dengan pembalap lainnya terjadi hingga akhir balapan. 

Dengan mengandalkan performa terbaik CBR600RR, pada lap akhir Adenanta berhasil melakukan overtake dan menjadi juara pertama pada race kedua ARRC putaran keempat, diikuti oleh Veda yang berhasil meraih podium kedua dan mengibarkan bendera Merah Putih di kelas SS600. 

Dengan kemenangan ini, Adenanta berhasil meraih gelar juara pertamanya di kelas SS600.

      
