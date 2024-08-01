Fitur Apple Intelligence Akan Hadir di Safari Bersama iOS 18.1 Developer Beta

FITUR Apple Intelligence akhirnya hadir di perangkat iPhone, iPad, dan Mac yang didukung dengan pembaruan beta pengembang terbaru yang dirilis oleh perusahaan. Pengguna di iOS 18.1, iPadOS 18.1, dan macOS 15.1 developer beta akan dapat mengakses fitur-fitur seperti kesadaran kontekstual di Siri, pembuatan film otomatis di aplikasi Photos, Writing Tools, dan banyak lagi. Browser Safari juga telah menerima fitur Summarise bertenaga AI yang menawarkan ringkasan singkat halaman web dan artikel.

Fitur-fitur baru Apple Intelligence itu disebutkan dalam catatan rilis perusahaan. Fitur Summarise yang didukung AI juga dirilis dalam versi pratinjau awal, dan pertama kali ditemukan oleh 9to5Mac. Sesuai publikasi, fitur tersebut dapat diakses dalam mode Reader Safari.

Dilansir Gadget 360, saat berada di dalam mode Reader di Safari, pengguna dilaporkan sekarang dapat melihat tombol Ringkasan di bagian atas halaman, disertai dengan logo Apple Intelligence yang baru. Saat mengetuk tombol tersebut, dikatakan bahwa animasi yang memindai konten halaman muncul di layar. Animasi tersebut dilaporkan terlihat dengan cahaya Apple Intelligence berwarna ungu.

Pemindaian dilaporkan hanya berlangsung beberapa detik sebelum ringkasan dibuat. 9to5Mac menemukan fitur tersebut di iPhone 15 Pro, iPad Pro yang ditenagai M4, dan MacBook Air dengan chipset M1. Ringkasan tersebut dikatakan terlihat di bagian atas halaman di iPhone, sedangkan ditampilkan di bilah sisi di iPad dan Mac. Gadgets 360 tidak dapat memverifikasi fitur tersebut.

Selain Summarise, beberapa fitur Apple Intelligence lainnya juga dipratinjau dalam pembaruan beta pengembang iOS 18.1. Menurut sebuah laporan, Siri sekarang memiliki kesadaran kontekstual dan dapat menjawab pertanyaan serta melakukan tugas bahkan saat diminta dalam bahasa yang tidak jelas. UI-nya juga didesain ulang.