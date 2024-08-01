Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Malware BingoMod Ancam Pengguna Android via SMS Phishing

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |18:14 WIB
Malware BingoMod Ancam Pengguna Android via SMS Phishing
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
A
A
A

MALWARE baru yang dikenal dengan nama BingoMod telah muncul sebagai ancaman baru yang sangat berbahaya bagi pengguna perangkat seluler Android. BingoMod menyamar sebagai aplikasi keamanan yang sah dan menggunakan teknik canggih untuk mencuri data pengguna, memulai transaksi penipuan, dan akhirnya menghapus perangkat yang terinfeksi.

Dilansir Gizmochina, BingoMod terutama didistribusikan melalui kampanye phishing SMS, meniru tampilan aplikasi keamanan terkenal untuk menipu korban yang tidak menaruh curiga. Setelah terinstal, malware tersebut meminta izin untuk mengakses layanan aksesibilitas, sehingga memberinya kendali yang luas atas perangkat tersebut.

Dengan mencuri kredensial login, menyadap pesan SMS, dan mengambil tangkapan layar perangkat, BingoMod memungkinkan penyerang jarak jauh untuk melakukan penipuan pada perangkat dan menguras rekening bank korban. Untuk menutupi jejak mereka, malware tersebut dapat menghapus semua data perangkat dari jarak jauh, sehingga menyulitkan pemulihan.

Pakar keamanan menghimbau pengguna Android untuk berhati-hati saat mengeklik tautan atau mengunduh aplikasi dari sumber yang tidak dikenal. Menjaga perangkat dan perangkat lunak keamanan tetap mutakhir sangat penting dalam mengurangi risiko infeksi. Karena ancaman ini terus berkembang, penting bagi pengguna untuk tetap waspada dan menerapkan praktik terbaik untuk keamanan seluler.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/16/3181398//ilustrasi-8DNZ_large.jpeg
Laporan CrowdStrike Ungkap Lonjakan Serangan Ransomware Berbasis AI di Asia Pasifik dan Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/16/3179246//ilustrasi-cJyR_large.jpeg
Hadapi Ancaman Siber, Norton Gandeng Mitra Lokal Perkuat Solusi Keamanan Digital di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/16/3177263//ilustrasi-WfQC_large.jpeg
Komdigi Dorong Kerja Sama Keamanan Siber Asia Tenggara Demi untuk Dukung Transformasi Digital Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/278/3176049//ojk-98Kl_large.jpg
Rekening Dana Nasabah Dibobol, OJK: Kerugian Ditanggung Perusahaan Efek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/16/3175528//ilustrasi-Olar_large.jpg
Kaspersky Gandeng Mitra Lokal, Perluas Jangkauan Perlindungan Keamanan Siber Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/340/3171830//bimtek_siber_pemkab_kotabaru-lIFi_large.jpg
Pemkab Kotabaru Gelar Bimtek Kesiapsiagaan Insiden Siber Aplikasi Website
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement