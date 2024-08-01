Malware BingoMod Ancam Pengguna Android via SMS Phishing

MALWARE baru yang dikenal dengan nama BingoMod telah muncul sebagai ancaman baru yang sangat berbahaya bagi pengguna perangkat seluler Android. BingoMod menyamar sebagai aplikasi keamanan yang sah dan menggunakan teknik canggih untuk mencuri data pengguna, memulai transaksi penipuan, dan akhirnya menghapus perangkat yang terinfeksi.

Dilansir Gizmochina, BingoMod terutama didistribusikan melalui kampanye phishing SMS, meniru tampilan aplikasi keamanan terkenal untuk menipu korban yang tidak menaruh curiga. Setelah terinstal, malware tersebut meminta izin untuk mengakses layanan aksesibilitas, sehingga memberinya kendali yang luas atas perangkat tersebut.

Dengan mencuri kredensial login, menyadap pesan SMS, dan mengambil tangkapan layar perangkat, BingoMod memungkinkan penyerang jarak jauh untuk melakukan penipuan pada perangkat dan menguras rekening bank korban. Untuk menutupi jejak mereka, malware tersebut dapat menghapus semua data perangkat dari jarak jauh, sehingga menyulitkan pemulihan.

Pakar keamanan menghimbau pengguna Android untuk berhati-hati saat mengeklik tautan atau mengunduh aplikasi dari sumber yang tidak dikenal. Menjaga perangkat dan perangkat lunak keamanan tetap mutakhir sangat penting dalam mengurangi risiko infeksi. Karena ancaman ini terus berkembang, penting bagi pengguna untuk tetap waspada dan menerapkan praktik terbaik untuk keamanan seluler.

(Rahman Asmardika)