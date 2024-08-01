Cara Menggunakan WhatsApp Sniffer untuk Sadap WA dengan Mudah

Ilustrasi: Cara menggunakan Whatsapp Sniffer untuk sadap WA dengan mudah (Foto: Freepik)

JAKARTA - Cara menggunakan Whatsapp Sniffer untuk sadap WA dengan mudah dapat membantumu mengetahui aktivitas orang lain. Sebab, aplikasi ini dapat melihat seluruh isi WA orang lain tanpa perlu verifikasi.

Perlu diketahui, Whatsapp Sniffer merupakan aplikasi yang didesain khusus untuk memata-matai aktivitas Whatsapp orang lain tanpa verifikasi. Aplikasi ini juga bukan aplikasi resmi dari pihak Meta. Oleh sebab itu, untuk keamanannya belum bisa dijamin.

Lantas bagaimana cara menggunakan Whatsapp Sniffer untuk sadap WA dengan mudah?

Adapun Whatsapp Sniffer dapat diunduh dan install dengan mudah. Ukurannya pun sangat kecil, yakni hanya 611 kb sehingga tidak akan memakan banyak ruang penyimpanan. Untuk mendownloadnya, pengguna bisa mengklik link dibawah ini.

https://www.mediafire.com/error.php?errno=323&quickkey=cjhypneyer85xoa&origin=download

Sebelum digunakan, tentu aplikasi perlu diinstall terlebih dahulu. Namun karena bukan dari market resmi, caranya pun sedikit berbeda. Untuk itu, berikut cara install Whatsapp Sniffer adalah sebagai berikut:

Unduh Whatsapp Sniffer menggunakan link yang disediakan di atas

Setelah proses download selesai, aktifkan fitur install Sumber Tidak Dikenal di perangkat

Setelah itu, buka file manager dan cari file download aplikasi Whatsapp Sniffer

Pilih file tersebut, lalu klik install

Tunggu hingga proses instalasi selesai, dan aplikasi siap digunakan.