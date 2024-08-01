Peneliti Temukan Fosil Larva Berusia 500 Juta Tahun dengan Otak yang Terawetkan

PARA peneliti telah menemukan menemukan fosil makhluk mikroskopis mirip cacing yang hidup setengah miliar tahun lalu, yang membantu menjawab pertanyaan mengenai bagaimana otak kelompok hewan artropoda berevolusi.

Dilansir Live Science, makhluk itu mati saat masih dalam tahap awal perkembangannya, atau tahap larva, dan termasuk dalam spesies baru bernama Youti yuanshi, yang menggabungkan kata-kata standar bahasa Mandarin "yòutǐ," yang berarti "larva," dan "yuánshǐ," yang berarti "primitif," menurut sebuah studi baru yang diterbitkan di jurnal Nature.

Youti yuanshi menghuni laut Kambrium dan membantu memunculkan artropoda hidup seperti serangga, laba-laba, dan kepiting. Meskipun berukuran seukuran sebutir pasir, fosil itu terpelihara dengan sangat baik, mengungkap detail yang belum pernah terlihat sebelumnya yang membantu menjelaskan bagaimana artropoda mengembangkan otak yang kompleks.

"Ketika saya dulu berkhayal tentang satu fosil yang paling ingin saya temukan, saya selalu membayangkan larva artropoda, karena data perkembangan sangat penting untuk memahami evolusi mereka," kata penulis utama studi Martin Smith, seorang profesor paleontologi di Universitas Durham di Inggris, dalam sebuah pernyataan. "Namun larva sangat kecil dan rapuh, peluang untuk menemukan fosilnya hampir nol — atau begitulah yang saya kira!"

Tim peneliti menemukan fosil tersebut dari formasi batuan Yu'anshan di Provinsi Yunnan, China. Mereka kemudian memindai fosil tersebut dengan sinar-X untuk membuat gambar 3D virtual dari struktur internalnya. Gambar tersebut mengungkap otak dan sistem peredaran darah primitif, termasuk jejak saraf yang melayani kaki dan mata larva yang sederhana, menurut penelitian tersebut.

"Saya sudah tahu bahwa fosil mirip cacing sederhana ini adalah sesuatu yang istimewa, tetapi ketika saya melihat struktur menakjubkan yang terawetkan di bawah kulitnya, rahang saya ternganga — bagaimana mungkin fitur rumit ini terhindar dari pembusukan dan masih ada di sini untuk dilihat setengah miliar tahun kemudian?" kata Smith.