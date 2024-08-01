Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Tewaskan Pemimpin Hamas, Ini Drone yang Digunakan Israel untuk Serang Warga Palestina

David Kurniawan , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |11:54 WIB
Tewaskan Pemimpin Hamas, Ini Drone yang Digunakan Israel untuk Serang Warga Palestina
Drone Hermes 450 Israel. (Foto: Wikiwand)
A
A
A

JAKARTA – Serangan udara Israel telah menewaskan pemimpin kelompok Hamas Palestina, Ismail Haniyeh pada Rabu, (31/7/2024). Haniyeh terbunuh saat berada di Teheran untuk menghadiri pelantkan presiden baru Iran Masoud Pezeshkian.

Laporan menyebutkan bahwa pembunuhan Haniyeh dilakukan dengan drone bersenjatakan rudal, yang menargetkan kediaman Haniyeh di Teheran. Ini bukan pertama kalinya Israel menggunakan drone untuk melakukan pembunuhan dan serangan udara, terutama terhadap warga sipil dan tokoh-tokoh perjuangan Palestina.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai jenis drone telah digunakan oleh militer Israel untuk melakukan serangan udara, pengintaian, dan operasi intelijen. Berikut beberapa jenis drone yang digunakan oleh Israel dalam melakukan aksi-aksi biadabnya terhadap orang Palestina:

1. Harop

Drone Harop.

Harop adalah drone kamikaze atau loitering munition yang dirancang oleh IAI. Berbeda dengan drone lainnya, Harop dirancang untuk berfungsi sebagai senjata yang menyerang target dengan cara menabrak dan meledakkan dirinya sendiri.

Drone ini dirancang antara 2001 dan 2003 dan pertama kali diungkap ke publik di India pada 2009. Drone ini dapat terbang selama beberapa jam di area target sebelum menemukan dan menyerang targetnya, seperti peluncur roket, sistem pertahanan udara, atau kendaraan militer.

2. Orbiter

Drone Orbiter.

Orbiter adalah drone mini buatan Aeronautics Defense Systems yang digunakan untuk misi pengintaian dan pengawasan jarak dekat. Drone ini memiliki panjang 1,5 meter, lebar 2,5 meter dan berat 15 kilogram. Orbiter 2B dapat terbang selama 2 jam dengan jarak tempuh 38 kilometer.

Orbiter dikenal karena ukurannya yang kecil dan kemampuannya untuk dioperasikan dalam kondisi yang sulit. Drone ini sering digunakan untuk mendukung operasi pasukan darat dengan memberikan intelijen real-time dan pengawasan medan perang.

 

