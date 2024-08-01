Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Cara Mengatasi Akun Gojek Sakit, Ini Langkahnya

Redaksi , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |17:34 WIB
Cara Mengatasi Akun Gojek Sakit, Ini Langkahnya
Cara mengatasi akun Gojek sakit, ini langkahnya. (Ilustrasi/Freepik)
JAKARTA - Tak sedikit pengguna yang merasa promo pada Gojek tidak dapat digunakan. Hal ini bisa terjadi lantaran akun Gojek "sakit".

Biasanya, saat topup Gopay, ada sejumlah promo yang ditawarkan kepada pelanggan. Namun, saat akan digunakan, kode promo itu malah tidak bisa dipakai. 

Kondisi ini kemudian disebut sebagai akun Gojek yang sakit. Itu karena akun tersebut tidak mendapatkan penawaran promo baik berupa potongan harga Gojek maupun cashback dari Gopay. 

Jika menemukan kondisi ini, perlu dicari tahu penyebabnya. Umumnya, kondisi ini dialami pengguna lama yang sudah terdaftar Gojek hingga melakukan upgrade. Penyebabnya antara lain sebagai berikut :

Log in dan log out di satu handphone yang sama
Akun lama tidak aktif, tapi tiba-tiba ada transaksi besar
Melakukan GB voucher/misi
Memakai tool atau perangkat ilegal. 

Ini beberapa ciri yang bisa diidentifikasi dari akun Gojek yang sakit. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Berikut langkah-langkahnya : 

1. Buka aplikasi Gojek bagian beranda
2. Ambil kode yang aktif
3. Ke bagian promo dan klik yang ditandai
4. Berikutnya, masukkan kode promo. Nah, jika akun sakit umumnya kode tidak valid. Biasanya ada keterangan 'Yah kuota voucher ini sudah habis atau kode voucher-nya sudah tidak berlaku. Coba kode yang lain, ya
5. Kemudian, screenshot keterangan tersebut.
6. Lalu pergi ke akun, klik bagian Bantuan dan Laporan Saya

 

