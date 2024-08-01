Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Perbandingan Pajak Mobil Toyota Agya G CVT vs Agya GR Sport CVT

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |17:08 WIB
Perbandingan Pajak Mobil Toyota Agya G CVT vs Agya GR Sport CVT
Perbandingan pajak mobil Toyota Agya G CVT vs Agya GR Sport CVT. (Auto2000)
A
A
A

JAKARTA - Perbandingan pajak mobil Toyota Agya G CVT vs Agya GR Sport CVT bakal diulas dalam artikel ini. Mobil tersebut bermain di kelas hatcback.

Meski begitu, ada perbedaannya di antara keduanya. Agya GR Sport tidak termasuk dalam mobil low cost green car (LCGC) sementara versi Agya G dan E Type masih masuk dalam mobil murah ramah lingkungan tersebut. 

Untuk harganya, Agya GR Sport dibanderol Rp243 juta. Sementara Agya G Type dibanderol Rp175,4 juta dan E Type Rp170,9 juta. Harga tersebut berstatus on the road (OTR) Jakarta.

Selain harga, tentunya ada perbedaan lain antara Agya GR Sport dengan G Type.  

Secara dimensi, ada perbedaan antara Agya GR Sport dengan G Type. Agya GR Sport sedikit lebih panjang dibandingkan varian di bawahnya dengan 3.830 mm. Sementara varian di bawahnya memiliki panjang 3.760 mm. 

Lebar dan tinggi tidak ada perbedaan yakni sama-sama berukuran 1.665 mm dan 1.505 mm. 

Dari segi eksterior, tampak lebih sporty dibandingkan G Type. Selain itu, Agya GR Sport dilengkapi aksesori berupa body kit bumper depan dan belakang serta side skirt. Selain itu, Agya GR Sport hadir dengan opsi warna two tone. 

Dari interiornya. Agya GR Sport dilengkapi audio head unit 8 inchi lebih lebar dibandingkan G Type. Selain itu, head  unit ini disertai mirrorlink dan back camera. Fitur lainnya yang tidak ada G Type adalah rear parking camera. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/52/3165613/giias-V8TN_large.jpeg
Perbandingan Pajak Mobil di Indonesia dan Thailand bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/53/3136984/ariel-G9qw_large.jpeg
Segini Pajak Tahunan Motor Bebek Termahal Se-Indonesia Milik Ariel Noah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/52/3130071/samsat_keliling_pemprov_jabar-41KN_large.jpeg
Daftar Provinsi yang Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/52/3101115/jenis_mobil_dan_motor_yang_kena_dampak_ppn_12_persen-GKQX_large.jpg
Jenis Mobil dan Motor yang Kena Dampak PPN 12 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/52/3096867/mitsubishi_pajero_sport-3saU_large.jpg
Segini Pajak Mobil Pajero Semua Tipe dan Tahun Lengkap hingga Keluaran Terbaru 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/52/3096321/chery_tiggo_8_pro-7k9b_large.jpg
Segini Pajak Tahunan Mobil Chery Tiggo 8 Pro yang Masih Sekelas Fortuner dan Pajero Sport
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement