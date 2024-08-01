Perbandingan Pajak Mobil Toyota Agya G CVT vs Agya GR Sport CVT

JAKARTA - Perbandingan pajak mobil Toyota Agya G CVT vs Agya GR Sport CVT bakal diulas dalam artikel ini. Mobil tersebut bermain di kelas hatcback.

Meski begitu, ada perbedaannya di antara keduanya. Agya GR Sport tidak termasuk dalam mobil low cost green car (LCGC) sementara versi Agya G dan E Type masih masuk dalam mobil murah ramah lingkungan tersebut.

Untuk harganya, Agya GR Sport dibanderol Rp243 juta. Sementara Agya G Type dibanderol Rp175,4 juta dan E Type Rp170,9 juta. Harga tersebut berstatus on the road (OTR) Jakarta.

Selain harga, tentunya ada perbedaan lain antara Agya GR Sport dengan G Type.

Secara dimensi, ada perbedaan antara Agya GR Sport dengan G Type. Agya GR Sport sedikit lebih panjang dibandingkan varian di bawahnya dengan 3.830 mm. Sementara varian di bawahnya memiliki panjang 3.760 mm.

Lebar dan tinggi tidak ada perbedaan yakni sama-sama berukuran 1.665 mm dan 1.505 mm.

Dari segi eksterior, tampak lebih sporty dibandingkan G Type. Selain itu, Agya GR Sport dilengkapi aksesori berupa body kit bumper depan dan belakang serta side skirt. Selain itu, Agya GR Sport hadir dengan opsi warna two tone.

Dari interiornya. Agya GR Sport dilengkapi audio head unit 8 inchi lebih lebar dibandingkan G Type. Selain itu, head unit ini disertai mirrorlink dan back camera. Fitur lainnya yang tidak ada G Type adalah rear parking camera.