Pencinta Mobil Sport Berduka, Produsen Jok Ternama Umumkan Bangkrut

JAKARTA - Perusahaan jok ternama asal Jerman, Recaro, mengumumkan bangkrut. Padahal, merek tersebut merupakan pemasok mobil balap dan model sport dari sejumlah brand ternama.

Melansir Carscoops, Kamis (1/8/2024), Grup Recaro telah dipisahkan dari divisi otomotif dan berada di bawah naungan perusahaan investasi, Raven Acquisitions, sejak 2020. Kondisi ini tak membuatnya bertahan dari keterpurukan industri otomotif yang sedang lesu di seluruh dunia.

Namun, bisnis lain Recaro yang mencakup jok kereta, pesawat, dan kursi gaming tidak terpengaruh. Kondisi ini hanya berlaku untuk perusahaan yang memasok jok bucket untuk merek-merek seperti BMW untuk series M, atau Ford, untuk digunakan pada S650 Mustang.

Sebanyak 215 pekerja di bisnis otomotif sangat terpengaruh oleh berita kebangkrutan ini dan tampaknya tidak menyadari bahwa kebangkrutan akan segera terjadi. Para pekerja tersebut diwakili oleh serikat pekerja IG Metall Jerman, menyebut manajemen Recaro hanya memberikan sedikit informasi terbaru.

Para pekerja di pabrik Kircheim, Jerman, sangat tidak senang, setelah kenaikan gaji dan tunjangan dalam beberapa tahun terakhir tidak diberikan dalam rangka menjaga kesehatan perusahaan.

Produsen mobil yang mengandalkan Recaro juga dibuat panik dengan berita ini. Itu karena akan kesulitan mencari pemasok alternatif pengganti dalam waktu singkat. Meski ada banyak produsen yang membuat jok mobil sport, tapi perlu waktu untuk melakukan pengujian dan bagi perakit jok dalam menyortir logistik produksi.