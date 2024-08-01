Advertisement
OTOMOTIF

Toyota Jual 6.202 Unit pada GIIAS 2024, Zenix Hybrid Terlaris

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |12:06 WIB
Toyota Jual 6.202 Unit pada GIIAS 2024, Zenix Hybrid Terlaris
Toyota jual 6.202 unit mobil pada GIIAS 2024, Zenix hybrid terlaris.
TANGERANG - Mobil Toyota laku keras pada pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang. Selama periode 18-28 Juli, PT Toyota Astra Motor (TAM) mencatat 6.202 surat pemesanan kendaraan (SPK). 

Dari jumlah tersebut, Kijang Innova menjadi model terlaris dengan mencatat 1.968 SPK (31%), berikutnya duo Avanza Veloz dengan 1.395 unit (22%). 

Sementara itu, All New Kijang Innova Zenix HEV dengan komposisi penjualan 75% dibandingkan versi gasoline kembali menjadi mobil elektrifikasi (xEV) terlaris dengan SPK mencapai 1.305 unit. 

Booth Toyota di GIIAS 2024 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
Booth Toyota di GIIAS 2024

Secara total, raihan SPK mobil hybrid Toyota sebanyak 1.724 unit meningkat 37% dari total SPK xEV tahun lalu.

“PT Toyota Astra Motor (TAM) mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pengunjung GIIAS 2024 yang masih menjadikan produk-produk Toyota sebagai pilihan utama mobilitas, termasuk berbagai model elektrifikasi," ujar Vice President Director PT TAM, Henry Tanoto, dalam keterangannya, Kamis (1/8/2024). 

Ia berharap, semoga catatan penjualan ini dapat memperkuat penjualan Toyota dan berkontribusi besar pada peningkatan pasar otomotif nasional Indonesia di semester II 2024. 

Selama GIIAS 2024 di ICE BSD Tangerang, Kijang Innova mendominasi SPK sebanyak 1.968 unit (31%) dari total SPK Toyota 6.202 unit. Porsi terbesar ada pada All New Kijang Innova Zenix HEV. All New Avanza–Veloz mengikuti di tempat kedua dengan SPK 1.395 unit atau 22% dari total SPK Toyota.

 

