Begini Penampakan Bus Pengangkut Tamu Undangan Upacara 17 Agustus di IKN

SOLO - Kementerian Perhubungan mengecek kelayakan 56 bus yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan upacara bendera di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Kamis (1/8/2024).

Sebanyak 36 bus dicek kelayakannya di Terminal Tipe A Tirtonadi Solo dan 20 lainnya dicek di Terminal Purabaya, Surabaya.

Pengawas Satuan Pelayanan (Wassatpel) Terminal Tipe A Tirtonadi, Bandiyono mengungkapkan, kegiatan itu merupakan agenda Kementerian Perhubungan untuk mendukung peringatan HUT Ke-79 RI yang akan dilaksanakan di IKN.

Bus pengangkut tamu undangan upacara 17 Agustus di IKN (Humas Terminal Tirtonadi)

Pengecekan dilakukan untuk memastikan bus layak jalan dan kayak operasi.

"Kementerian Perhubungan melaksanakan kegiatan Ram Cek. Ada dua lokasi pertama di Terminal Tirtonadi dan Terminal Purabaya, Surabaya," ujarnya di Terminal Tipe A Tirtonadi.

Bandiyono menjelaskan, setelah dicek, bus-bus yang berada di Solo akan diberangkatkan menuju Surabaya sebelum 7 Agustus 2024. Diperkirakan bus-bus itu sampai di IKN pada 10 Agustus 2024.

"Bus nanti akan dikirim melalui Surabaya pada 7 Agustus dan diperkirakan akan sampai di IKN pada 10 Agustus," ujarnya.