Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Begini Penampakan Bus Pengangkut Tamu Undangan Upacara 17 Agustus di IKN

Romensy August , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |11:37 WIB
Begini Penampakan Bus Pengangkut Tamu Undangan Upacara 17 Agustus di IKN
Begini penampakan bus pengangkut tamu undangan upacara 17 Agustus di IKN (Humas Terminal Tirtonadi)
A
A
A

SOLO - Kementerian Perhubungan mengecek kelayakan 56 bus yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan upacara bendera di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Kamis (1/8/2024).

Sebanyak 36 bus dicek kelayakannya di Terminal Tipe A Tirtonadi Solo dan 20 lainnya dicek di Terminal Purabaya, Surabaya.

Pengawas Satuan Pelayanan (Wassatpel) Terminal Tipe A Tirtonadi, Bandiyono mengungkapkan, kegiatan itu merupakan agenda Kementerian Perhubungan untuk mendukung peringatan HUT Ke-79 RI yang akan dilaksanakan di IKN.

Bus pengangkut tamu undangan upacara 17 Agustus di IKN (Humas Terminal Tirtonadi)
Bus pengangkut tamu undangan upacara 17 Agustus di IKN (Humas Terminal Tirtonadi)

Pengecekan dilakukan untuk memastikan bus layak jalan dan kayak operasi. 

"Kementerian Perhubungan melaksanakan kegiatan Ram Cek. Ada dua lokasi pertama di Terminal Tirtonadi dan Terminal Purabaya, Surabaya," ujarnya di Terminal Tipe A Tirtonadi.

Bandiyono menjelaskan, setelah dicek, bus-bus yang berada di Solo akan diberangkatkan menuju Surabaya sebelum 7 Agustus 2024. Diperkirakan bus-bus itu sampai di IKN pada 10 Agustus 2024. 

"Bus nanti akan dikirim melalui Surabaya pada 7 Agustus dan diperkirakan akan sampai di IKN pada 10 Agustus," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/52/3156519/bus-gFnu_large.jpg
Ini Perbedaan Bus AKAP, AKDP, dan AJDP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/52/3124945/bus-E7Jl_large.jpg
Kenapa Bus Tak Matikan Mesin saat di Rest Area?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/52/3121759/rosalia_indah-X49P_large.jpg
Jelang Mudik Lebaran, PO Rosalia Indah Luncurkan 2 Bus Tingkat Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/52/3111354/bus-xenv_large.jpg
Kode Rahasia Sopir Bus untuk Menangani Copet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/52/3069786/bus-Aa1D_large.jpg
5 Sosok Sopir Bus Legenda di Indonesia, Ada yang Dijuluki Tempel 5 Cm
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/24/52/3053692/rosalia_indah-TNDl_large.jpg
Rosalia Indah Luncurkan 10 Bus Baru, Pakai Bodi Skylander R22
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement