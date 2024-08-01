Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kolaborasi dengan Uber, 100 Ribu Mobil Listrik BYD Bakal Jadi Taksi Online

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |11:02 WIB
JAKARTA - Produsen China, BYD, bekerja sama dengan Uber bakal menghadirkan taksi online listrik. Sebanyak 100 ribu unit mobil listrik bakal dihadirkan. 

Melansir Reuters, Kamis (1/8/2024), kesepakatan multiyears ini diumumkan pada Rabu kemarin. Kemitraan tersebut akan dimulai di Eropa dan Amerika Latin. Nantinya akan menawarkan harga dan pembiayaan yang terjangkau bagi pengemudi untuk kendaraan listrik BYD di platform Uber. Kemudian kemitraan ini akan diperluas ke pasar di Timur Tengah, Kanada, Australia, dan Selandia Baru, kata perusahaan tersebut.

Tingginya harga kendaraan listrik dan biaya pinjaman menjadi penghambat untuk beralih ke kendaraan listrik dalam 2 tahun terakhir. Ini menyebabkan pertumbuhan permintaan kendaraan listrik melambat dari yang diharapankan. 

Kekhawatiran perubahan iklim yang meningkat dan kebutuhan mendesak untuk memangkas emisi gas rumah kaca telah memberikan dorongan bagi dorongan global untuk elektrifikasi di sektor transportasi.

Uber dan BYD akan menawarkan diskon kepada pengemudi untuk perawatan kendaraan, pengisian daya, pembiayaan, dan sewa, tergantung pada pasar, guna mendukung transisi ke kendaraan listrik.

"Ketika pengemudi Uber beralih ke EV, mereka dapat memperoleh manfaat emisi hingga empat kali lipat dibandingkan dengan pengendara biasa, hanya karena mereka lebih banyak berada di jalan," kata CEO Uber Dara Khosrowshahi.

Perusahaan tersebut menambahkan, mereka akan bekerja sama untuk mengintegrasikan kendaraan BYD dengan teknologi self-driving ke platform pemesanan tumpangan.

 

