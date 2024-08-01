Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kode Redeem Honor of Kings Agustus 2024, Dapatkan Hadiah dan Diamond Gratisnya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |12:56 WIB
Honor of Kings. (Foto: Level Infinite)
A
A
A

JAKARTA - Honor of Kings adalah salah satu game MOBA seluler paling populer di negara asalnya China, dan dengan cepat meraih popularitas serupa di berbagai negara, termasuk Indonesia, setelah rilis global pada Juni 2024. Layaknya game MOBA, kamu akan menemukan banyak hero dan build unik, serta berbagai mode yang bisa kamu mainkan, termasuk 5v5.

Game ini juga meluncurkan kode, yang merupakan cara yang mudah untuk mendapatkan banyak hadiah gratis. Jadi, jangan lewatkan kesempatan mendapatkan hadiah gratis dan menukarkan kode Honor of Kings.

Berikut beberapa kode Honor of Kings untuk Agustus 2024:

  • GA1Z188M3 – dua hero fragment
  • HB1Z1AF43 – diamond draw voucher
  • HOKJPGL62001 – hadiah in-game gratis (JP servers only)
  • HOKJPGL62002 – hadiah in-game gratis (JP servers only)
  • HOKJPGL62003 – hadiah in-game gratis (JP servers only)
  • HOKJPGL62005 – hadiah in-game gratis (JP servers only)
  • HOKJPGL62004 – hadiah in-game gratis (JP servers only)
  • HONORGIFT – 13,888 starstones
  • HOK123 – 100 diamonds, 4 hero trial, 2 skin trial, double EXP card
  • GA1Z188M3 – 2 hero fragments
  • 1B1Z12IEJ – 2 skin fragments
     

Halaman:
1 2
      
