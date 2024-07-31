Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Populer di Samsung Galaxy, Fitur Circle to Search Juga Bakal Ada di Google Chrome

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |20:37 WIB
Populer di Samsung Galaxy, Fitur Circle to Search Juga Bakal Ada di Google Chrome
Foto: Reuters.
A
A
A

FITUR Circle to Search (Lingkari untuk Cari) AI Google memulai debutnya awal tahun ini pada keluarga Galaxy S24 Samsung, dan sekarang Anda dapat menggunakannya bahkan di komputer Anda dengan Google Chrome. Fitur tersebut telah tersedia di ChromeOS dan browser Chrome.

Namun, saat ini fitur ini baru ada pada versi beta ChromeOS 127, dan versi beta Chrome 128 untuk Windows atau macOS. Selain itu fitur Circle to Search sebenarnya tidak dilabeli dengan nama tersebut, entah karena alasan apa. Sebaliknya, fitur tersebut disebut "Search with Google Lens".

Dilansir GSM Arena, jika Anda memiiki akses untuk ChromeOS atau Chrome untuk Windows atau macOS, Anda dapat mencobanya. Di Chrome pada Windows/MacOS, buka menu tiga titik lalu pilih Cari dengan Google Lens. Kemudian Anda dapat memilih area (lingkari area tersebut, jika Anda mau) dan Anda akan mendapatkan hasil instan di panel samping. Di ChromeOS, Anda cukup menggunakan ikon Google Lens di bilah alamat untuk mendapatkan efek yang sama.

Catatan rilis Google untuk Chrome 128 beta menjelaskan fitur tersebut dengan cukup baik:

“Google Lens di Chrome memudahkan pencarian apa pun yang Anda lihat di layar. Cari dalam video yang sedang Anda tonton, slide dalam siaran langsung, atau gambar di halaman web. Google Lens akan memberi Anda jawaban di sana, di tab Anda, dan Anda dapat terus menjelajah dengan informasi baru yang telah Anda temukan. Mulai saat ini, hanya tinggal hitungan minggu sebelum Chrome 128 untuk Windows dan macOS dipromosikan ke saluran Stabil, dan hal yang sama berlaku untuk ChromeOS 127. Saat itu terjadi, semua orang akan mendapatkan akses ke Circle to Search di Chrome, terlepas dari nama yang dipilih Google untuk digunakan.”

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita ototekno lainnya
