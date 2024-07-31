Cara agar Tidak Dimasukkan Grup WhatsApp oleh Kontak Tidak Dikenal

Ilustrasi: cara agar tidak dimasukkin grup whatsapp dari kontak tidak dikenal (Foto: Freepik)

JAKARTA - Cara agar tidak dimasukkan grup WhatsApp oleh kontak tidak dikenal. Hal ini bisa membuat Anda mengalami banyak menguras data.

Terlebih, banyak penipuan yang menggunakan grup Whatsapp oleh kontak tidak dikenal. Untuk, itu ada cara untuk menghindari pemasukan grup Whatsapp.

Beberapa cara agar tidak dimasukkan grup WhatsApp oleh kontak tidak dikenal banyak dicari. Terlebih, WhatsApp meluncurkan fitur keamanaan terbaru untuk memblokir pengguna lain yang tidak termasuk dalam kontak. Fitur tersebut berguna agar pengguna lain tidak dapat mengundang kita ke dalam grup dan tidak otomatis masuk dalam grup yang mereka undang.

Selain memblokir, pengguna dapat membatasi dan memilih dengan bebas kontak siapa yang dapat mengundang ke grup dan dapat memilih atau menolak undangan yang masuk.

Namun, setahun WhatsApp meluncurkan fitur tersebut, mungkin masih banyak pengguna yang belum mengetahui fitur privasi tersebut. Untuk memeriksa apakah Anda mencegah orang lain memasukan Anda ke dalam grup, Anda bisa mengakses Setelan.

Untuk menuju Setelan, Anda bisa membuka WhatsApp, pada layar utama klik titik tiga yang terletak di bagian kanan atas kemudian klik Setelan => Akun => Privasi => Grup. Kemudian terdapat 3 opsi pada layar grup, Semua Orang, Kontak Saya dan Kontak Saya Kecuali. Jika belum tersedia sebaiknya anda memperbarui di versi WhatsApp 2.20.194.16.

Jika Anda memilih Kontak Saya semua orang yang tidak termasuk kontak Anda tidak dapat mengundang Anda ke dalam grup. Namun, jika pengguna lain yang tidak termasuk kontak Anda ingin mengundang ke grup dapat pengirimkan link grup pada Chat Personal.

Jika klik opsi Kontak Saya Kecuali, pengguna dapat memilih siapa aja yang ingin Anda batasi, dan Anda dapat menerima atau menolak undangan grup kontak yang Anda pilih.