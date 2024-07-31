Perbandingan Pajak Mobil Tahunan XForce, Creta, HR-V, dan Yaris Cross, Mana Paling Mahal?

JAKARTA - Artikel ini akan mengulas perbandingan pajak mobil tahunan antara Mitsubishi XForce, Hyundai Creta, Honda HR-V, dan Yaris Cross. Kesemuanya merupakan mobil compact SUV.

Segmen compact SUV sendiri persaingannya cukup panas. Banyak model yang ditawarkan ke konsumen.

Jika diperhatikan, keempat mobil tersebut memiliki dimensi yang serupa. Selain itu, mobil compact SUV itu juga memiliki mesin dengan kapasitas serupa.

Mitsubishi XForce memiliki panjang 4.390 mm, lebar 1.810 mm, tinggi 1.660 mm, wheelbase 2.650 mm, dan ground clearance cukup tinggi yakni 222 mm.

Untuk dapur pacunya, Mitsubishi XForce disematkan mesin 4A91 berkapasitas 1.499 cc. Mesin ini bisa menyemburkan tenaga 77 kW di 6.000 rpm dan torsi 141 Nm di 4.000 rpm. Tenaga tersebut disalurkan lewat transmisi CVT.

Jika dilihat, secara dimensi Hyundai Creta memiliki dimensi panjang 4.315 mm, lebar 1.790 mm, dan tinggi 1.630 mm. Sementara untuk ukuran wheelbase 2.610 mm, dengan ground clearence 190 mm.

Hyundai Creta

Untuk dapur pacu, Hyundai Creta dibekali mesin Smartstream G1.5 MPI 4-silinder segaris berkubikasi 1.497 cc. Mesin ini dapat menghasilkan tenaga 113 hp pada 6.300 rpm dan torsi puncak 143,8 Nm pada 4.500 rpm.

Di sisi lain, Honda HR-V untuk nonturbo memiliki panjang 4.330 mm, lebar 1.790 mm, dan tinggi 1.590 mm.

Honda HR-V hadir dalam 2 pilihan mesin. Pertama mesin berkapasitas 1.500 cc, 4 silinder, DOHC, i-VTEC. Ini diperuntukkan varian S, E, dan SE. Tenaga yang dikeluarkan dari mesin tersebut sebesar 119 hp pada putaran mesin 6.000 rpm dengan torsi maksimal hingga 145 Nm di putaran mesin 1.700-4.500 rpm.