Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Naik 100 Persen, Neta Jual 327 Unit pada GIIAS 2024

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |19:14 WIB
Naik 100 Persen, Neta Jual 327 Unit pada GIIAS 2024
Naik 100 persen, Neta jual 327 unit pada GIIAS 2024. (Syifa Fauziah)
A
A
A

JAKARTA - Pada gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, sebanyak 327 unit mobil Neta laku terjual. Jumlah tersebut termasuk untuk pre-book Neta X. 

Managing Director PT Neta Auto Indonesia, Jerry Huang, mengucapkan terima kasih kepada para pengunjung GIIAS 2024 atas antusiasmenya. 

"Selama acara GIIAS 2024, NETA berhasil mencatat total pemesanan hingga 327 SPK," kata Jerry Huang dalam keterangan tertulis, Rabu (31/7/2024).

Neta V-II. (Erha/Okezone)
Neta V-II. (Erha/Okezone)

Ia menyebut, jumlah ini meningkat 100 persen dibandingkan jumlah SPK pada GIIAS edisi sebelumnya. 

"Tentu akan semakin memacu semangat kami sebagai distributor mobil listrik yang tidak hanya menghadirkan mobil listrik ramah lingkungan, namun juga menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat,” ujar Jerry Huang.

Selama GIIAS 2024 berlangsung, Neta menampilkan sejumlah model, yaitu sedan listrik Neta S, sport car listrik Neta GT, SUV listrik Neta L, serta medium SUV Neta V-II dan Neta X. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/52/3082301/giias_2024-1Kie_large.jpg
Penjualan GIIAS The Series 2024 Tembus 40 Ribu Unit, Transaksinya Capai Rp20 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/52/3078264/giias_semarang_2024_dibuka-GhzI_large.jpg
GIIAS Semarang 2024 Digelar hingga 27 Oktober, Catat Jumlah Peserta Terbanyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/52/3069587/giias_bandung_2024-GTFz_large.jpg
GIIAS Bandung 2024 Diklaim Sedot Puluhan Ribu Pengunjung, Test Drive Tercatat Ribuan Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/52/3061175/mazda_cx_60_kuro_dan_cx_30_di_giias_surabaya_2024-WqTa_large.jpg
Mazda Catat Penjualan Rp41 Miliar pada GIIAS Surabaya 2024, Ini Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/53/3046773/booth_honda_di_giias_2024-nrcl_large.jpg
Honda Jual Seribu Motor saat GIIAS 2024, Model Mana Terlaris?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/52/3045506/booth_mitsubishi_motors_di_giias_2024-Fng3_large.jpg
Mitsubishi Catat 3.353 SPK pada GIIAS 2024, Xpander Mendominasi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement