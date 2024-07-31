Naik 100 Persen, Neta Jual 327 Unit pada GIIAS 2024

Naik 100 persen, Neta jual 327 unit pada GIIAS 2024. (Syifa Fauziah)

JAKARTA - Pada gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, sebanyak 327 unit mobil Neta laku terjual. Jumlah tersebut termasuk untuk pre-book Neta X.

Managing Director PT Neta Auto Indonesia, Jerry Huang, mengucapkan terima kasih kepada para pengunjung GIIAS 2024 atas antusiasmenya.

"Selama acara GIIAS 2024, NETA berhasil mencatat total pemesanan hingga 327 SPK," kata Jerry Huang dalam keterangan tertulis, Rabu (31/7/2024).

Neta V-II. (Erha/Okezone)

Ia menyebut, jumlah ini meningkat 100 persen dibandingkan jumlah SPK pada GIIAS edisi sebelumnya.

"Tentu akan semakin memacu semangat kami sebagai distributor mobil listrik yang tidak hanya menghadirkan mobil listrik ramah lingkungan, namun juga menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat,” ujar Jerry Huang.

Selama GIIAS 2024 berlangsung, Neta menampilkan sejumlah model, yaitu sedan listrik Neta S, sport car listrik Neta GT, SUV listrik Neta L, serta medium SUV Neta V-II dan Neta X.