GIIAS 2024, Astra Financial Bukukan Transaksi Rp2,53 Triliun dari 6.780 SPK

JAKARTA – Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang, telah berakhir. Pada GIIAS 2024, Astra Financial membukukan nilai transaksi Rp2,53 triliun.

Jumlah tersebut naik sebesar 4,70% dibanding tahun sebelumnya. Nilai transaksi pada GIIAS 2024 juga melebihi target yang ditetapkan yakni Rp2,30 triliun.

Adapun pendapatan ini berasal dari sebanyak 6.780 surat pemesanan kendaraan (SPK) untuk roda empat dan dua selama GIIAS 2024.

”Sebelumnya, kami menargetkan nilai transaksi yang setidaknya sama dengan tahun lalu sebesar Rp2,80 triliun untuk GIIAS Tangerang dan Surabaya. Sampai penutupan acara di Tangerang nilai transaksi yang diraih telah mencapai Rp2,53 triliun atau melebihi 100% dari target yang dicanangkan sebesar Rp2,30 triliun,” ujar Director-in-Charge Astra Financial, Suparno Djasmin.

Sementara itu, Project Director Astra Financial GIIAS 2024, Tan Chian Hok, menyebut pencapaian ini tak lepas dari promo yang dihadirkan kepada para pengunjung.

Booth Astra Financial di GIIAS 2024. (Okezone/Erha A Ramadhoni)

“Pencapaian transaksi tersebut tentunya tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat akan reputasi dan pelayanan prima dari Astra Financial,” ucapnya.

Rinciannya, untuk transaksi roda empat yang dicatatkan Astra Financial melalui ACC dan TAF pada GIIAS 2024 meningkat sebesar 4,80% secara tahunan menjadi senilai Rp2,47 triliun dari 6.210 SPK dibanding GIIAS tahun lalu.

Dari jumlah tersebut, komposisi pembiayaan yang paling banyak adalah permintaan untuk kendaraan roda empat Internal Combustion Engine (ICE) yakni sebanyak 4.865 unit atau 78,34%.