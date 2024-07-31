Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Besaran Biaya Pajak Motor Kawasaki KLX150 SE

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |07:18 WIB
Besaran Biaya Pajak Motor Kawasaki KLX150 SE
Ilustrasi: Besaran biaya pajak motor Kawasaki KLX150 SE (Foto: Okezone)
JAKARTA - Besaran biaya pajak motor Kawasaki KLX150 SE yang perlu diperhatikan pemilik kendaraan. Terlebih, jenis kendaraan ini banyak diminati anak muda. Spesifikasi dan kemampuan motor ini juga memiliki warna yang selalu cerah. Lantas berapa biayanya serta pajak yang harus dibayarkan?

Ternyata besaran biaya pajak motor Kawasaki KLX150 SE mencapai Rp470.000. Namun angka ini belum termasuk dengan biaya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLJ).

Apabila dijumlahkan dengan biaya SWDKLLJ sebesar Rp35.000, maka pemilik Kawasaki KLX150 SE setiap tahunnya harus membayar sebesar Rp505.000.

Untuk harganya sendiri, Kawasaki KLX150 SE dibanderal hanya Rp40.400.000 saja. Harga yang terbilang sepadan tentunya dengan spesifikasi dan desain dari motor trail ini.

Sedangka, varian warna yang dapat dipilih saat hendak membeli motor ini antara lain adalah Delight blue/ebony, Neon green/ebony, vivid orange, dan shiny yellow/oriental blue.

Saat membeli unit ini, motor Kawasaki KLX150 SE sudah dilengkapi dengan penutup tangan, penutup rangka, dan plat selip yang membuat motor semakin aman untuk berkendara.

Tidak hanya trendy, spesifikasi dan kemampuan motor ini juga tidak dapat diragukan lagi. Lalu, Kawasaki KLX150 SE menggunakan mesin Air-cooled, 4 stroke single berkapasitas 144 cc.

 

Halaman:
1 2
      
