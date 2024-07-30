Seri F6 Baru Meluncur, POCO Sudah Mulai Garap Seri POCO F7

SETELAH mengumumkan seri POCO F6 baru-baru ini, POCO dilaporkan mulai menggarap seri berikutnya POCO F7. Smartphone baru tersebut telah ditemukan dalam basis data IMEI, menurut laporan.

Dilansir Gizmochina, seri POCO F7 akan diluncurkan dalam 1 tahun, kemungkinan besar pada Mei 2025. Model teratas dari seri tersebut, POCO F7 Pro, menjanjikan peningkatan signifikan dan fitur baru dibandingkan pendahulunya POCO F6 Pro.

POCO F7 Pro akan diumumkan secara resmi dalam 1 tahun, menandai evolusi berikutnya dalam seri POCO F yang populer. Seri POCO F7 telah terlihat dalam source code HyperOS, sementara basis data IMEI menawarkan petunjuk penting tentang wilayah mana perangkat tersebut akan tersedia.

POCO F7 Pro merupakan model untuk pasar global, sementara di China perangkat ini disebut Redmi K80, dengan kedua perangkat memiliki spesifikasi yang sama persis. Nomor model POCO F7 Pro adalah “24122RKC7G” dan nomor model ini memiliki huruf “G” di bagian akhir. Ini menunjukkan bahwa ponsel ini merupakan ponsel pintar untuk pasar global. Redmi K80 memiliki nomor model “24122RKC7C“. Huruf “C” di akhir nomor model ini menunjukkan bahwa ponsel ini eksklusif untuk pasar China. Redmi K80 akan berganti nama menjadi POCO F7 Pro untuk pasar yang berbeda.

Ponsel seri POCO F Pro dan Redmi K akan diberi nama sandi sesuai nama pelukis. POCO F7 Pro akan diberi nama sandi “miro“. Dan nama sandi ini juga berlaku untuk Redmi K80. Kedua perangkat ini dikembangkan dengan nama sandi yang sama. Nama sandi “Miro” berasal dari Joan Miro, seorang pelukis yang lahir di Barcelona, ​​Spanyol pada 20 April 1893.