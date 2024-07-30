Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Google Photos di Android Uji Coba Cara Simpel Sembunyikan Wajah dari Memories

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |16:30 WIB
Google Photos di Android Uji Coba Cara Simpel Sembunyikan Wajah dari Memories
Google Photos. (Foto; Reuters)
GOOGLE Photos mungkin tengah mengembangkan fungsi baru yang membuat menyembunyikan orang-orang tertentu dari pustaka foto menjadi jauh lebih mudah, menurut sebuah laporan. Dengan fitur ini, pengguna mungkin dapat memilih wajah tertentu dan menyembunyikannya dari tab Memories tanpa repot-repot.

Fitur ini dilaporkan terlihat selama pembongkaran APK aplikasi untuk platform Android. Khususnya, aplikasi tersebut baru-baru ini terlihat sedang menguji fitur baru lainnya yang memungkinkan pengguna untuk berbagi highlight mingguan mereka.

Dalam sebuah laporan, C. Scott Brown dari Android Authority, yang bekerja sama dengan pemberi informasi rahasia Assemble Debug, mengungkapkan bahwa Google sedang menguji fitur baru yang dijuluki Hide faces from memories. Fitur ini dilaporkan terlihat setelah pembongkaran APK aplikasi Google Photos untuk Android.

Seperti yang tersirat dari namanya, fitur ini diperkirakan memungkinkan pengguna untuk memilih wajah tertentu dan kemudian menyembunyikan gambar dan video yang menampilkannya dari tab Memory. Atau, mereka dapat memilih untuk menyembunyikan wajah dari seluruh pustaka foto mereka di ponsel Android mereka. Meskipun fungsi ini sudah ada di Google Photos versi sebelumnya, fitur yang dilaporkan masih dalam tahap pengembangan ini dapat membuat prosesnya lebih efisien.

Dilansir Gadget 360, laporan tersebut menunjukkan bahwa pengguna mungkin dapat menyembunyikan orang dari tab memori mereka dengan menavigasi ke foto mana pun dan kemudian menggeser ke atas untuk menampilkan metadata-nya. Selanjutnya, mereka dapat mengetuk menu tiga titik yang dilaporkan muncul di samping wajah di bagian Orang. Kemudian, cukup pilih opsi “Hide face from memories”. Pengguna dapat memilih untuk lebih jarang melihat wajah tertentu atau menyembunyikannya sepenuhnya dari galeri gambar mereka.

 

