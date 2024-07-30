Link Download Latihan Soal Tes CPNS 2024

JAKARTA – Dalam rangka persiapan menghadapi Tes CPNS 2024, banyak calon peserta yang mencari referensi dan bahan latihan guna meningkatkan peluang mereka untuk lolos seleksi. Salah satu cara efektif untuk mempersiapkan diri adalah dengan mengerjakan latihan soal.

Tahapan seleksi CPNS 2024 diawali dengan seleksi administrasi. Proses administrasi meliputi pengecekan berkas pelamar mengenai latar belakang dan kualifikasi yang dilamar. Calon peserta yang lolos seleksi administrasi akan mengikuti tes seleksi kemampuan dasar (SKD).

Tes seleksi kemampuan dasar (SKD) antara lain yaitu Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Pentingnya latihan soal-soal CPNS agar mereka yang akan terpilih pada tes CPNS 2024 dapat mengukur kemampuannya, memperbaiki kelemahannya, meningkatkan kecepatan dan ketepatannya serta meningkatkan proses kerja.

Latihan Soal Tes CPNS 2024 dapat diunduh di link berikut ini.

Dokumen Wajib Disiapkan Sebelum Seleksi CPNS 2024