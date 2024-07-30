Daftar Biaya Pajak Mobil Nissan Evalia Terbaru

JAKARTA - Artikel ini akan membahas soal biaya pajak mobil Nissan Evalia. Evalia merupakan mobil MPV boxy yang telah meluncur pada 2012 lalu.

Mobil dari pabrikan Jepang ini meramaikan pasar MPV di Tanah Air. Mobil ini hadir melengkapi Serena dan Grand Livina.

Selain itu, saat itu Evalia bersaing dengan Daihatsu Luxio dan Suzuki APV.

Secara dimensi, Nissan Evalia memiliki panjang 4.400 mm, lebar 1.695 mm, tinggi 1.850 mm serta wheelbase 2.725 mm.

Mobil MPV Nissan ini hadir dalam sejumlah varian, yaitu 1,5 ST M/T sebagai tipe terendah, 1.5 SV M/T dan 1,5 SV A/T sebagai tipe standar, serta 1.5 XV M/T dan 1.5 XV A/T sebagai tipe tertinggi.

Nissan Evalia menggendong mesin HR15DE 4 silinder 1.500 CC. Mesin ini mampu menyemburkan tenaga 109 dk di 5.400 rpm dan torsi 143 Nm di 4.000 rpm.