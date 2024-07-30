Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mobil Listrik Baru Xiaomi Sedang Tes Jalan, Disebut Mirip Ferrari Purosangue

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |19:21 WIB
Mobil Listrik Baru Xiaomi Sedang Tes Jalan, Disebut Mirip Ferrari Purosangue
Mobil listrik baru Xiaomi sedang tes jalan (Carnewschina)
JAKARTA - Perusahaan teknologi asal China, Xiaomi semakin serius untuk terjun di industri otomotif. Hal itu tampak dari sebuah video yang beredar memperlihatkan sebuah kendaraan sedang diuji coba di jalanan di China.

Melansir Carnewschina, Selasa (30/7/2024), mobil listrik kedua Xiaomi memiliki kode nama MX11 yang mengusung desain SUV rendah. Namun, kesan sporty yang tertanam pada SU7 terlihat jelas pada setiap bentuk bodi mobil tersebut.

Dalam video tersebut, SUV yang sedang diuji coba itu tampak sebagai versi spesifikasi tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dengan teknologi Light Detection and Ranging alias LIDAR, mirip dengan versi Pro dan Max dari SU7.

Mobil yang sedang diuji coba ini diperkirakan menggunakan motor listrik ganda dan arsitektur 800 Volt. Sementara unit LIDAR yang digunakan terlihat mirip dengan yang digunakan pada Xiaomi SU7.

Di bagian depan, mobil ini memiliki tampilan yang ramping dan mungkin mempertahankan bentuk SU7. Garis jendela naik ke arah belakang, dipadukan dengan garis atap yang menurun tajam yang mengalir dengan mulus ke bagian belakang. Mobil uji ini menggunakan pelek dengan desain lima palang.

Pengamat otomotif setempat mengatakan, mobil tersebut memiliki desain yang menyerupai Ferrari Purosangue. Itu merupakan mobil SUV pertama produsen asal Italia tersebut yang mengambil konsep dari mobil sedan sport mereka.

 

