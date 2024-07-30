Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Curi Perhatian di GIIAS 2024, Intip Spesifikasi Mitsubishi XForce

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |17:30 WIB
Curi Perhatian di GIIAS 2024, Intip Spesifikasi Mitsubishi XForce
Curi perhatian di GIIAS 2024, intip spesifikasi Mitsubishi XForce. (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Mitsubishi XForce meramaikan pasar mobil compact SUV. Mobil ini cukup menyita perhatian pengunjung pada Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang, pada 18-28 Juli. 

Sebagai model yang baru diluncurkan PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) pada GIIAS 2023, XForce menawarkan desain yang stylish dan elegan serta dilengkapi sejumlah fitur. 

"Nama saya Rara, sehari-hari mengantar jemput anak dan tinggal di Cibubur, Cikeas. Saya mulai menggunakan Xforce sejak November 2023, biasanya hanya untuk rute rumah ke sekolah. Sebelumnya, saya memakai Pajero Sport dan Xpander, namun sekarang sudah beralih ke XForce," ujar Rara di arena GIIAS 2024, ICE BSD, belum lama ini. 

Mitsubishi XForce di GIIAS 2024 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
Mitsubishi XForce di GIIAS 2024 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Ia mengaku sudah terbiasa dengan Mitsubishi. "Sejauh ini, saya merasa nyaman dengan XForce," ujarnya. 

"Pengalaman menarik yang saya alami adalah perhatian orang-orang di jalan saat melihat mobil ini. Mungkin mereka tertarik karena desainnya yang menarik," ujarnya.

"Soal keamanan, meski orang bilang fitur ADAS-nya tidak lengkap, namun di XForce tetap ada sistem keamanan yang berbeda, seperti salah satunya fitur yang sangat membantu dalam memberikan peringatan kepada pengemudi jika ada kendaraan lain yang mendekat," katanya. 

Untuk keamanannya, Mitsubishi XForce dilengkapi 4 airbags (driver, passenger dan side airbags), serta beberapa fitur ADAS, di antaranya Active Stability Control, Hill Start Assist, Blind Spot Warning, serta Rear Cross Traffic Alert, dan Tire Pressure Monitoring System.

 

