GIIAS 2024, Mobil Listrik Murah Seres Laku Ratusan Unit

GIIAS 2024, mobil listrik murah Seres E1 L Type laku ratusan unit. (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Sejumlah brand telah mencatatkan penjualan pada pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang, pada 18-28 Juli. PT Sokonindo Automobile melalui mereknya DFSK dan Seres mencatat ratusan penjualan. Mobil listrik murah yakni Seres E1 L-Type yang dibanderol Rp219 juta on the road Jakarta menjadi mobil Seres yang paling laris.

Pada GIIAS 2024, booth DFSK dan Seres menarik lebih dari 40.000 pengunjung. Pada booth tersebut, ada Seres 9 Concept dan Seres 7 dipamerkan.

Mengusung tema “Intelligence Inspires The Future”, Seres 9 Concept memikat pengunjung dengan desain futuristik dan fitur-fitur canggihnya. Seres 9 Concept dilengkapi teknologi AI dan jarak tempuh hingga 630 km.

Seres 9 Concept (Okezone)

Selain itu, sebanyak lebih dari 300 fitur disematkan pada mobil konsep tersebut. Termasuk adanya sistem karaoke dalam mobilnya juga mampu mengubah kendaraan berfungsi menjadi pusat hiburan.

Penjualan gabungan DFSK dan Seres di GIIAS 2024 mencapai total 546 SPK (Surat Pemesanan Kendaraan). DFSK Gelora E Blind Van membukukan pemesanan sebesar 212 unit, disusul Seres E1 L-Type sebanyak 126 unit.

Model lain yang berkontribusi adalah Seres E1 B-Type (83 unit), DFSK Gelora E Mini Bus (67 unit). unit), DFSK Super Cab (54 unit), dan DFSK Glory i-AUTO (4 unit).