Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

GIIAS 2024, Mobil Listrik Murah Seres Laku Ratusan Unit

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |16:42 WIB
GIIAS 2024, Mobil Listrik Murah Seres Laku Ratusan Unit
GIIAS 2024, mobil listrik murah Seres E1 L Type laku ratusan unit. (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah brand telah mencatatkan penjualan pada pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang, pada 18-28 Juli. PT Sokonindo Automobile  melalui mereknya DFSK dan Seres mencatat ratusan penjualan. Mobil listrik murah yakni Seres E1 L-Type yang dibanderol Rp219 juta on the road Jakarta menjadi mobil Seres yang paling laris. 

Pada GIIAS 2024, booth DFSK dan Seres menarik lebih dari 40.000 pengunjung. Pada booth tersebut, ada Seres 9 Concept dan Seres 7 dipamerkan.

Mengusung tema “Intelligence Inspires The Future”, Seres 9 Concept memikat pengunjung dengan desain futuristik dan fitur-fitur canggihnya. Seres 9 Concept dilengkapi teknologi AI dan jarak tempuh hingga 630 km.

Seres 9 Concept (Okezone)
Seres 9 Concept (Okezone)

Selain itu, sebanyak lebih dari 300 fitur disematkan pada mobil konsep tersebut. Termasuk adanya sistem karaoke dalam mobilnya juga mampu mengubah kendaraan berfungsi menjadi pusat hiburan.

Penjualan gabungan DFSK dan Seres di GIIAS 2024 mencapai total 546 SPK (Surat Pemesanan Kendaraan). DFSK Gelora E Blind Van membukukan pemesanan sebesar 212 unit, disusul Seres E1 L-Type sebanyak 126 unit. 

Model lain yang berkontribusi adalah Seres E1 B-Type (83 unit), DFSK Gelora E Mini Bus (67 unit). unit), DFSK Super Cab (54 unit), dan DFSK Glory i-AUTO (4 unit).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/52/3082301/giias_2024-1Kie_large.jpg
Penjualan GIIAS The Series 2024 Tembus 40 Ribu Unit, Transaksinya Capai Rp20 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/52/3078264/giias_semarang_2024_dibuka-GhzI_large.jpg
GIIAS Semarang 2024 Digelar hingga 27 Oktober, Catat Jumlah Peserta Terbanyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/52/3069587/giias_bandung_2024-GTFz_large.jpg
GIIAS Bandung 2024 Diklaim Sedot Puluhan Ribu Pengunjung, Test Drive Tercatat Ribuan Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/52/3061175/mazda_cx_60_kuro_dan_cx_30_di_giias_surabaya_2024-WqTa_large.jpg
Mazda Catat Penjualan Rp41 Miliar pada GIIAS Surabaya 2024, Ini Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/53/3046773/booth_honda_di_giias_2024-nrcl_large.jpg
Honda Jual Seribu Motor saat GIIAS 2024, Model Mana Terlaris?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/52/3045506/booth_mitsubishi_motors_di_giias_2024-Fng3_large.jpg
Mitsubishi Catat 3.353 SPK pada GIIAS 2024, Xpander Mendominasi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement