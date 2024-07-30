Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Wuling Catat 2.301 SPK pada GIIAS 2024, Ini Model Terlaris 

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |11:09 WIB
Wuling Catat 2.301 SPK pada GIIAS 2024, Ini Model Terlaris 
Wuling catat 2.301 SPK di GIIAS 2024, ini model terlaris. (Wuling Motors)
JAKARTA – Wuling Motors mencatatkan 2.301 surat pemesanan kendaraan (SPK) pada gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang 18-28 Juli. Mobil listrik Wuling Binguo EV menjadi model paling laris dengan berkontribusi sebanyak 30 persen dari total SPK. Selain itu, Wuling mencatat pengunjung GIIAS 2024 melakukan test drive hingga 1.610 kali. 

Senior Manager Marketing Strategy Wuling Motors, Ricky Christian, menyebut pencapaian Wuling dalam partisipasi GIIAS 2024 bertumbuh positif dibandingkan tahun sebelumnya. Pihaknya mengapresiasi antusiasme para pengunjung terhadap Wuling dan lini produk yang dihadirkan. 

Test drive Wuling di GIIAS 2024 (Wuling Motors)
Test drive Wuling di GIIAS 2024 (Wuling Motors)

"Ini merupakan bukti nyata dari kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan inovasi yang Wuling hadirkan hingga memasuki usia ke 7 tahun di Indonesia. Wuling pun terus berkomitmen untuk berinovasi dalam layanan dan produk untuk bersama sama konsumen indonesia menuju kehidupan yang lebih baik," ujar Ricky, dalam keterangannya.  

Pad GIIAS 2024, Wuling total membukukan pemesanan kendaraan 2.301 SPK. Wuling EV ABC Stories menjadi kontributor terbesarnya, dengan rincian Binguo EV sebesar 30%, Air EV series 26%, serta Cloud EV sebanyak 23%.

Sementara untuk test drive, mobil listrik Wuling juga paling banyak dijajal pengunjung GIIAS 2024. Total sebanyak 1.610 pengunjung melakukan test drive mobil Wuling. 

 

Telusuri berita ototekno lainnya
