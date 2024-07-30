Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Link Download Minecraft Bedrock Edition 1.20 Gratis

David Kurniawan , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |18:30 WIB
Link Download Minecraft Bedrock Edition 1.20 Gratis
Minecraft Pocket Edition.
A
A
A

mion– Para penggemar Minecraft mendapatkan kabar gembira. Pasalnya, versi terbaru dari Minecraft Bedrock Edition, yaitu versi 1.20, kini sudah tersedia dan dapat diunduh secara gratis.

Saat ini aplikasi Minecraft dari Mojang Studio tersedia untuk versi paling baru yaitu versi 1.20. Untuk game Minecraft versi terbaru bukan mod apk atau bedrock edition ini bisa dimainkan dalam perangkat android dengan spesifikasi minimal adalah android 5.0.

Minecraft Bedrock Edition 1.20 menawarkan berbagai fitur baru yang menarik, peningkatan performa, dan perbaikan bug yang membuat pengalaman bermain semakin menyenangkan.

Versi 1.20 ini menghadirkan sejumlah pembaruan menarik, termasuk blok dan item baru, peningkatan grafis, dan berbagai pembaruan gameplay yang membuat petualangan di dunia Minecraft semakin seru.

Link Download Minecraft Bedrock Edition 1.20:

Minecraft Bedrock Edition 1.20 menjanjikan banyak hal baru yang bisa dijelajahi oleh para pemain. Dari pembaruan grafis hingga tambahan item dan mekanisme gameplay, versi ini dirancang untuk memberikan pengalaman bermain yang lebih kaya dan menarik.

Selamat mengunduh dan selamat bermain Minecraft Bedrock Edition 1.20! Jangan lewatkan kesempatan untuk menjelajahi dunia blok yang tak terbatas dengan segala fitur barunya.

(Rahman Asmardika)

      
