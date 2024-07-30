Toyota Perkenalkan T-OPT, Suku Cadang dengan Kualitas Terpercaya dan Harga Terjangkau

Jakarta-Pameran otomotif bergengsi di Tanah Air Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 telah sukses digelar pada 18-28 Juli 2024 lalu. Tak hanya memperkenalkan deretan mobil terbarunya, PT Toyota-Astra Motor (TAM) juga menghadirkan brand spare parts T-OPT di pameran GIIAS 2024 di Hall 5B ICE BSD City, Tangerang – Banten.

Hadir dengan mengusung tagline “Parts dengan Kualitas Terpercaya dan Harga Terjangkau”, T-OPT menyediakan fast moving parts untuk melengkapi pilihan suku cadang bagi pelanggan setia Toyota Indonesia.



Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Hiroyuki Oide mengatakan, PT Toyota-Astra Motor (TAM) berkomitmen untuk menghadirkan ever-better cars bersama better mobility solution untuk memberikan total ownership experience dan peace of mind kepada pelanggan.

“Untuk keperluan services Toyota menyediakan T-Care di awal masa kepemilikan kendaraan. Sedangkan untuk kelengkapan suku cadang, Toyota telah menyediakan suku cadang original, Toyota Genuine Parts. Dengan semangat continuous improvement kami melihat bahwa masih banyak peluang dalam membangun layanan after purchase yang lebih komprehensif,” kata Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Hiroyuki Oide.

Sebagai informasi, Toyota Genuine Parts adalah suku cadang resmi Toyota yang mengedepankan kualitas dan telah dirancang sesuai spesifikasi dan kebutuhan kendaraan di Indonesia. Karena dirancang sesuai standar pabrikan Toyota, bisa dipastikan daya tahan dan kinerja Toyota Genuine Parts jauh lebih baik dibandingkan suku cadang non orisinal.

T-OPT Hadir Sebagai Solusi Baru untuk Perawatan Kendaraan Toyota

T-OPT sendiri hadir sebagai pilihan baru brand suku cadang kendaraan terdiri atas dua jenis, yakni fast moving dan slow moving. Komponen slow moving pada mobil adalah parts yang memiliki masa pakai cukup lama. Sebaliknya, komponen fast moving adalah parts mobil yang memiliki masa pakai lebih cepat dan harus diganti secara rutin ketika servis berkala.

T-OPT hadir sebagai solusi baru perawatan kendaraan Toyota, dengan menghadirkan berbagai pilihan fast moving parts yang terjangkau namun tetap berkualitas terutama bagi pelanggan yang telah menyelesaikan program T-Care.

Toyota perkenalkan T-OPT brand suku cadang dengan kualitas terpercaya dan harga terjangkau (Foto: Dok Toyota)

Dengan kualitas yang terpercaya, pelanggan Toyota dapat terus menjaga performa kendaraannya agar tetap aman dan nyaman saat digunakan. Produk T-OPT yang dipasarkan antara lain: air filter, brake pad, brake shoe, cabin air filter, oil filter, wiper blade, v-belt, dan fuel filter.