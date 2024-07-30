Mau Kendaraan Komersial Nyaman? Toyota Hilux Rangga Bisa Dipesan Mulai Sekarang!

JAKARTA – Toyota Hilux Rangga besutan PT Toyota-Astra Motor (TAM) telah dipamerkan saat event GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di Hall 5B ICE BSD City, Tangerang, pada 18-29 Juli 2024 lalu.

PT TAM memajang Hilux Rangga Campervan dan Hilux Rangga Mobile Waste Station di booth Toyota GIIAS 2024. Dua model konversi tersebut memperlihatkan ide desain konversi kendaraan komersial yang begitu luas dan beragam.

Terdapat tiga aspek mobilitas yang dapat di-support, yakni Business, Public Service, dan Lifestyle. Pendekatan yang memadukan fungsionalitas untuk berbagai kebutuhan ini, diyakini dapat diterima pelanggan dari semua kalangan.

Toyota Hilux Rangga memiliki line-up terlengkap untuk berbagai kebutuhan. Tersedia dua tipe yakni Standard dan High dengan opsi engine gasoline dan diesel. Penempatan posisi engine berada di depan kabin untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan berkendara.

Mobil ini juga memiliki performa yang unggul, dengan kemampuan mengangkut barang hingga 1,2 ton. Pelanggan fleet dan private dapat memilih model yang sesuai kebutuhannya masing-masing.

Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Henry Tanoto menyampaikan, Selama menampilkan Hilux Rangga di berbagai aktivitas, pihaknya bersyukur mobil komersial andalan terbaru Toyota ini mendapatkan banyak respons positif dari masyarakat.