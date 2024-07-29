Perkuat Keamanan, Google Desain Ulang Unduhan Chrome dengan Teknologi AI

GOOGLE memperkuat fitur keamanan Chrome dengan pengalaman mengunduh yang didesain ulang. Peramban itu sekarang akan membedakan antara "file mencurigakan" dan "dokumen berbahaya" menggunakan teknologi Google Safe Browsing yang didukung AI.

Dilansir Gizmochina, kategorisasi ini, yang ditunjukkan dengan ikon, warna, dan teks yang berbeda, bertujuan untuk memberdayakan pengguna agar dapat membuat keputusan yang tepat tentang file yang diunduh.

Untuk lebih memperkuat perlindungan, pengguna Chrome dengan mode Perlindungan yang Ditingkatkan diaktifkan akan mendapatkan manfaat dari pemindaian mendalam otomatis file yang diunduh, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk pemeriksaan keamanan manual. Pendekatan proaktif ini bertujuan untuk mencegah unduhan yang berbahaya.

Dengan meningkatkan kejelasan dan konsistensi dalam peringatan unduhan, Google berharap dapat mengurangi kemungkinan pengguna melewati langkah-langkah keamanan dan meningkatkan keselamatan daring secara keseluruhan.

(Rahman Asmardika)