Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ini Nomor WhatsApp Chatbot Layanan Posyandu

David Kurniawan , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |14:43 WIB
Ini Nomor WhatsApp Chatbot Layanan Posyandu
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA – Penggunaan teknologi chatbot dalam layanan Posyandu merupakan langkah maju dalam pemanfaatan teknologi informasi di bidang kesehatan.

Dengan chatbot, proses pencatatan data kesehatan anak menjadi lebih efisien dan akurat serta dapat membantu memantau tumbuh kembang anak, mengetahui tanda-tanda bahaya pada anak, serta mendapatkan tips-tips parenting yang bermanfaat.

Nomor WhatsApp Chatbot dan Layanan Posyandu

Nomor WhatsApp chatbot layanan Posyandu adalah 0812-7887-8812. Layanan ini tersedia selama 24 jam, sehingga dapat digunakan kapan saja. Dengan menggunakan nomor WhatsApp khusus, masyarakat dapat menghubungi chatbot Posyandu untuk mendapatkan berbagai informasi dan layanan, berikut informasi dan layanan nya:

  • Registrasi Layanan: Masyarakat dapat mendaftar untuk mengikuti layanan Posyandu dengan melaui chatbot.
  • Jadwal Posyandu: Pengguna dapat menanyakan jadwal layanan Posyandu di wilayah mereka masing-masing, termasuk tanggal dan lokasi penyelenggaraan.
  • Edukasi Kesehatan: Chatbot menyediakan berbagai artikel dan informasi edukasi mengenai kesehatan ibu dan anak, gizi, dan pola hidup sehat.
  • Konsultasi Kesehatan: Pengguna dapat melakukan konsultasi kesehatan dasar melalui chatbot yang kemudian dapat dirujuk ke tenaga kesehatan jika diperlukan.
  • Informasi Imunisasi: Chatbot menyediakan informasi lengkap mengenai jenis imunisasi yang tersedia, jadwal imunisasi, dan manfaatnya.
     

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/525/3161489//mnc_peduli-8QeZ_large.jpg
MNC Peduli dan Posyandu Gagak Rimang Gelar Penyuluhan dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/628/3132850//posyandu-hyq0_large.jpg
KUIS: Kenal dengan Posyandu, Ini Seru Buat Kamu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/54/3108574//ilustrasi-IwVD_large.jpeg
Dapat Peningkatan, Chatbot Meta AI Kini Makin Pintar dan Personal dengan Pengguna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/57/3099669//chatbot_gemini-GA9i_large.jpg
Google Kemungkinan Kembangkan Fitur Filter Konten untuk Chatbot Gemini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/54/3094743//chatgpt-fzAP_large.jpg
Sempat Bikin Panik, ChatGPT Down Tapi Sudah Bisa Diakses Lagi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement