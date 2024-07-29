JAKARTA – Penggunaan teknologi chatbot dalam layanan Posyandu merupakan langkah maju dalam pemanfaatan teknologi informasi di bidang kesehatan.
Dengan chatbot, proses pencatatan data kesehatan anak menjadi lebih efisien dan akurat serta dapat membantu memantau tumbuh kembang anak, mengetahui tanda-tanda bahaya pada anak, serta mendapatkan tips-tips parenting yang bermanfaat.
Nomor WhatsApp chatbot layanan Posyandu adalah 0812-7887-8812. Layanan ini tersedia selama 24 jam, sehingga dapat digunakan kapan saja. Dengan menggunakan nomor WhatsApp khusus, masyarakat dapat menghubungi chatbot Posyandu untuk mendapatkan berbagai informasi dan layanan, berikut informasi dan layanan nya:
Registrasi Layanan: Masyarakat dapat mendaftar untuk mengikuti layanan Posyandu dengan melaui chatbot.
Jadwal Posyandu: Pengguna dapat menanyakan jadwal layanan Posyandu di wilayah mereka masing-masing, termasuk tanggal dan lokasi penyelenggaraan.
Edukasi Kesehatan: Chatbot menyediakan berbagai artikel dan informasi edukasi mengenai kesehatan ibu dan anak, gizi, dan pola hidup sehat.
Konsultasi Kesehatan: Pengguna dapat melakukan konsultasi kesehatan dasar melalui chatbot yang kemudian dapat dirujuk ke tenaga kesehatan jika diperlukan.
Informasi Imunisasi: Chatbot menyediakan informasi lengkap mengenai jenis imunisasi yang tersedia, jadwal imunisasi, dan manfaatnya.