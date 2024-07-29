Ini Nomor WhatsApp Chatbot Layanan Posyandu

JAKARTA – Penggunaan teknologi chatbot dalam layanan Posyandu merupakan langkah maju dalam pemanfaatan teknologi informasi di bidang kesehatan.

Dengan chatbot, proses pencatatan data kesehatan anak menjadi lebih efisien dan akurat serta dapat membantu memantau tumbuh kembang anak, mengetahui tanda-tanda bahaya pada anak, serta mendapatkan tips-tips parenting yang bermanfaat.

Nomor WhatsApp Chatbot dan Layanan Posyandu

Nomor WhatsApp chatbot layanan Posyandu adalah 0812-7887-8812. Layanan ini tersedia selama 24 jam, sehingga dapat digunakan kapan saja. Dengan menggunakan nomor WhatsApp khusus, masyarakat dapat menghubungi chatbot Posyandu untuk mendapatkan berbagai informasi dan layanan, berikut informasi dan layanan nya: