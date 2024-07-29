Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

WhatsApp Bakal Tambahkan Fitur Filter AR, Bikin Pengalaman Video Call Makin Menyenangkan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |10:34 WIB
WhatsApp Bakal Tambahkan Fitur Filter AR, Bikin Pengalaman Video Call Makin Menyenangkan
WhatsApp. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Aplikasi perpesananan WhatsApp dilaporkan meluncurkan fitur efek filter dan panggilan augmented reality (AR) dalam pembaruan beta Android terbarunya. Fitur AR yang ditambahkan untuk meningkatkan pengalaman panggilan ini telah terlihat dalam versi beta WhatsApp Android terbaru, 2.23.16.6.

Dilansir Neowin, dengan fitur-fitur AR, panggilan video menjadi lebih menyenangkan dan dapat disesuaikan. Fitur-fitur AR memungkinkan pengguna WhatsApp untuk menerapkan berbagai filter dan efek wajah dinamis selama panggilan video. Menurut tangkapan layar yang dibagikan oleh WABetaInfo, terdapat touch-up tools yang dapat mempercantik dan membantu Anda terlihat lebih balik dalam panggilan video.

Lalu, ada mode low-light yang akan membantu Anda tampil cerah dalam kondisi pencahayaan redup. Ada banyak fitur dan efek AR yang dapat Anda terapkan setelah memasang Android beta terbaru di ponsel Anda.

Selain itu, WhatsApp telah menambahkan tool penyuntingan latar belakang. Dengan menggunakan tool ini, pengguna WhatsApp dapat dengan mudah mengubah latar belakang atau menambahkan efek blur pada latar belakang mereka selama panggilan grup. Ini akan membantu mereka yang memiliki latar belakang berantakan atau membantu mereka menambah keceriaan dengan memilih latar belakang yang berbeda.

WhatsApp secara khusus berencana untuk merilis efek dan filter AR serta alat penyuntingan latar belakang untuk aplikasi desktop di masa mendatang. Saat ini, fitur-fitur ini tersedia untuk sejumlah penguji beta Android dan direncanakan akan diperluas secara bertahap ke penguji lainnya.

(Rahman Asmardika)

      
