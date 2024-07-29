Berapa pajak Audi A5? Ternyata Segini Uang yang Harus Disiapkan

JAKARTA - Pajak Audi A5 pastinya berbeda di masing masing daerah. Selain memiliki banyak ragam pilihan, mobil ini termasuk mobil dengan harga barunya di atas Rp1 miliar. Salah satunya yang menjadi perhatian adalah Audi A5 Sportback.

Model ini dipasarkan bersamaan dengan A5 Coupe generasi terkini. Mobil ini terlihat elegan, berkelas, dan terasa seperti mobil yang benar-benar istimewa. Audi A5 dianugerahi peringkat keselamatan bintang lima oleh Euro NCAP saat diuji pada tahun 2015.

Audi dilengkapi dengan perangkat keselamatan standar yang mencakup pengereman darurat otomatis dan kap mesin yang dapat dibuka untuk melindungi pejalan kaki dari mesin keras di bawahnya saat terjadi tabrakan.

Berapa Pajak Audi A5?

Untuk pajak mobil ini tergantung wilayah, sehingga tidak bisa menjadikan patokan secara pasti. Selain faktor seperti tahun kendaraan, model, juga masing masing daerah memiliki tarif pajak berbeda.

Pajak Audi A5 DK Jakarta 2023

AUDI A5 2.0 AT 2010 5.100.000

AUDI AS 2.0 TFSI AT 2012 6.260.000

AUDI AS 2.0 TFSI AT 2013 7.880.000

AUDI AS 2.0 TFSI AT 2014 8.884.000

AUDI AS 2.0 TFSI AT 2017 16.560.000

AUDI AS 2.0 TFSI AT 2018 20.000.000

AUDI AS 2.0 TFSI AT 2019 22.240.000

AUDI AS 2.0 TFSI AT 2020 22.240.000

Pajak Audi A5 Jawa Timur 2023

AUDI A5 2.0 TFSI AT 2012 6.088.500

AUDI A5 2.0 TFSI AT 2023 18.142.500

AUDI A5 2.0 TFSI AT SB 2023 15.728.600

(Maruf El Rumi)