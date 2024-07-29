Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa pajak Audi A5? Ternyata Segini Uang yang Harus Disiapkan

Maruf El Rumi , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |20:37 WIB
Berapa pajak Audi A5? Ternyata Segini Uang yang Harus Disiapkan
Pajak mobil Audi A5
A
A
A

JAKARTA  - Pajak Audi A5 pastinya berbeda di masing masing daerah. Selain memiliki banyak ragam pilihan, mobil ini termasuk mobil dengan harga barunya di atas Rp1 miliar. Salah satunya yang menjadi perhatian adalah Audi A5 Sportback.

Model ini dipasarkan bersamaan dengan A5 Coupe generasi terkini. Mobil ini terlihat elegan, berkelas, dan terasa seperti mobil yang benar-benar istimewa. Audi A5 dianugerahi peringkat keselamatan bintang lima oleh Euro NCAP saat diuji pada tahun 2015.

Audi dilengkapi dengan perangkat keselamatan standar yang mencakup pengereman darurat otomatis dan kap mesin yang dapat dibuka untuk melindungi pejalan kaki dari mesin keras di bawahnya saat terjadi tabrakan. 

Berapa Pajak Audi A5?

Untuk pajak mobil ini tergantung wilayah, sehingga tidak bisa menjadikan patokan secara pasti. Selain faktor seperti tahun kendaraan, model, juga masing masing daerah memiliki tarif pajak berbeda. 

Pajak Audi A5 DK Jakarta 2023

AUDI A5 2.0 AT 2010             5.100.000
AUDI AS 2.0 TFSI AT 2012        6.260.000
AUDI AS 2.0 TFSI AT 2013         7.880.000
AUDI AS 2.0 TFSI AT 2014         8.884.000
AUDI AS 2.0 TFSI AT 2017         16.560.000
AUDI AS 2.0 TFSI AT 2018         20.000.000 
AUDI AS 2.0 TFSI AT 2019         22.240.000 
AUDI AS 2.0 TFSI AT    2020         22.240.000 

Pajak Audi A5 Jawa Timur 2023

AUDI A5 2.0 TFSI AT 2012     6.088.500  
AUDI A5 2.0 TFSI AT 2023      18.142.500  
AUDI A5 2.0 TFSI AT SB 2023  15.728.600  

(Maruf El Rumi)

      
Telusuri berita ototekno lainnya
