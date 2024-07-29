Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

BYD Janjikan Pengiriman 2.500 Unit Mobil ke Konsumen Hingga Akhir Bulan Ini

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |19:09 WIB
BYD Janjikan Pengiriman 2.500 Unit Mobil ke Konsumen Hingga Akhir Bulan Ini
BYD Dolphin.
A
A
A

JAKARTA – PT BYD Motor Indonesia berjanji akan menyelesaikan pengiriman 2.500 unit mobil listrik dari bebagai model kepada konsumen hingga akhir bulan ini. Janji itu disampaikan pimpinan BYD Indonesia menjawab keinginan konsumen yang telah menunggu lama untuk menerima unit mobil yang mereka pesan.

Berbicara pada sesi talkshow dengan media di ICE BSD belum lama ini, Presiden Direktur BYD Indonesia Eagle Zhao mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya untuk memenuhi permintaan konsumen, termasuk model yang baru masuk, BYD M6, sebuah MPV listrik pertama di Indonesia.

"Pada akhir bulan ini, kami percaya pengiriman unit mobil listrik bisa mencapai 2.500 unit," ujar Eagle Zhao.

BYD menyadari bahwa konsumen sudah menunggu terlalu lama untuk menerima pesanan unit mereka akibat tertunda atas alasan sejumlah faktor. Tapi, BYD selalu berusaha untuk menjalin komunikasi dengan pihak diler untuk diteruskan kepada konsumen.

"Ya, sementara masih ada ribuan mobil listrik lagi yang akan dikirimkan. Tidak hanya M6 tapi untuk seluruh model kami berupaya mempercepat pengiriman, biar konsumen menerima unit lebih awal," ujar Eagle.

Lebih jauh, Eagle memastikan pihaknya akan mengirimkan unit sesuai antrean. Sehingga, BYD tak akan membeda-bedakan konsumen atau produk tertentu, termasuk BYD M6 yang permintaannya sangat tinggi di GIIAS 2024.

"Mengenai rencana pengiriman, sebenarnya tidak ada kekhususan dari empat model, sehingga kami melakukan pengiriman secara satu per satu. Tidak ada kekhususan untuk BYD M6," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
