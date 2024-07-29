Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

11 Link Download Mod BUSSID Racing Ceper

David Kurniawan , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |16:00 WIB
BUSSID.
JAKARTA – Salah satu game simulator kendaraan yang banyak dimainkan adalah Bus Simulator Indonesia (BUSSID). Bagi para penggemar BUSSID, modifikasi atau mod menjadi salah satu daya tarik utama.

Ingin membuat bus BUSSID milikmu tampil beda dan mencuri perhatian? Mod racing ceper adalah jawabannya! Modifikasi ini akan membuat tampilan busmu menjadi lebih keren dan agresif.

Untuk membantu kamu menemukan mod yang sesuai, kami telah menyiapkan link download mod BUSSID racing ceper, berikut link nya:

1. Mod Bus Racing JB3+ Sempati Star:

https://www.mediafire.com/file/94v8nfztophe6p4/1._JB3%252B_TRONTON_SHARE_BY_JODS_TV.bussidmod/file

2. Mod Bus Racing SR2 XHD STJ:

https://www.mediafire.com/file/cmchsi1ozry4wts/SR2_XHD_ECE_R66_Velg_Racing_by_WSP.bussidmod/file

3. Mod Bus Racing Avenger:

https://www.mediafire.com/file/524vttaickc1j8r/SR2_Racing_RN285_-_Bang_Sadewa.bussidmod/file

4. Mod Bus Racing Optimus Prime:

https://www.mediafire.com/file/524vttaickc1j8r/SR2_Racing_RN285_-_Bang_Sadewa.bussidmod/file

5. Mod Bus Racing SR2 XHD ECE R66 Putra Jaya Trans:

https://www.mediafire.com/file/cmchsi1ozry4wts/SR2_XHD_ECE_R66_Velg_Racing_by_WSP.bussidmod/file

6. Mod Bus Racing SR2 Bintang:

https://www.mediafire.com/file/cmchsi1ozry4wts/SR2_XHD_ECE_R66_Velg_Racing_by_WSP.bussidmod/file

7. Mod Bus Racing STJ Modif Velg:

https://www.mediafire.com/file/11uh8c3rdq6vq7h/Tester_Mod_Racing_ZTOM_-_Bang_Sadewa.bussidmod/file

8. Mod Bus Racing SR2 Green:

https://www.mediafire.com/file/cfdl6jekh1fg8zr/sr2_racing_8_livery.bussidmod/file

 

Telusuri berita ototekno lainnya
