Keseruan Event Peluncuran Pongo 750, Laptop dengan Performa Gahar Siap Manjakan Gamers

JAKARTA – Axioo kembali hadir untuk memuaskan para gamers dengan laptop Pongo 750. Event peluncuran itu berlangsung di Point Arena Jakarta pada Minggu (28/7/2024).

Guna memeriahkan peluncuran Pongo 750, turut hadir juga sejumlah komunitas game eSports Valorant yang berlomba untuk menjadi juara. Product Marketing Axioo, Ester Cahaya membeberkan ada alasan game Valorant dipilih untuk peluncuran Pongo 750.

"Kami tahu Valorant punya komunitas dan basis massa yang besar. Untuk penuhi kebutuhan main game PC seperti Valorant yang nyaman, kami hadirkan laptop Pongo 750," kata Ester.

Jika dibandingkan dengan seri sebelumnya, 725 dibekali dengan Prosesor Intel® Core™ i7-12650H, sedangkan seri Pongo 750 ini sudah dibekali dengan Prosesor Intel® Core™ i7-13620H. Pongo 725 sebelumnya menggunakan NVIDIA® GeForce RTX ™ 2050 GPU 4GB GDDR6 Up to 55W, sedangkan Pongo 750 telah disenjatai dengan NVIDIA® GeForce RTX ™ 4050 GPU 6GB GDDR6 hingga 100W.

Dengan performa gahar itu, membuat para gamers Valorant bakal merasakan main game lebih nyaman. Untuk sejumlah game berat, settingan pada Pongo 750 cukup Medium–High.



Vice President Business Development & Strategic Partnership PT Tera Data Indonusa, Tbk Timmy Theopelus yakin Pongo 750 dapat menjawab kebutuhan para gamers. Terutama kebutuhan untuk main game dengan grafik canggih.