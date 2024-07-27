Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Tekankan Pentingnya Keselamatan Berkendara, Wahana Honda Gelar Safety Riding

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |20:02 WIB
Tekankan Pentingnya Keselamatan Berkendara, Wahana Honda Gelar Safety Riding
Tekankan pentingnya keselamatan berkendara, Wahana Honda gelar safety riding. (WMS)
A
A
A

TANGERANG – PT Wahana Makmur Sejati, Main Dealer sepeda motor Honda Jakarta - Tangerang menggelar kegiatan Safety Riding FOMO. Kegiatan ini digelar di Safety Riding Center, Jatake, Tangerang, Sabtu (27/7/2024).

Wahana memberikan edukasi keselamatan berkendara dengan materi ajar ‘Danger Prediction’. Kegiatan Safety Riding FOMO mencakup berbagai aspek penting yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada peserta, melalui in class training dan practice sessions.

Para peserta diajarkan berteknik di atas sepeda motor seperti teknik pengereman, teknik keseimbangan, dan teknik menikung. Selain itu, dalam sesi praktik, peserta memiliki kesempatan untuk langsung menguji keterampilan berkendara mereka di lapangan yang didampingi oleh tim Safety Riding Promotion (SRP) PT Wahana Makmur Sejati.

Safety riding (Wahana Honda)
Safety riding (Wahana Honda)

Kegiatan Safety Riding FOMO merupakan bagian dari rangkain program Environmental, Social, and Governance (ESG) yang sudah berlangsung sejak bulan Mei - Juni 2024 bertajuk “ESG Mission, Engaging for The Future”.

“Safety Riding FOMO merupakan wujud komitmen kami dalam mewujudkan keselamatan berkendara sekaligus untuk terus menggaungkan #Cari_Aman berkendara di jalan. Kami ajak rekan jurnalis untuk bisa menularkan kepada Masyarakat luas, sekaligus kegiatan ini untuk memperkenalkan Safety Riding Center PT Wahana Makmur Sejati, Jatake yang jadi salah satu terbaik di Asia,” ujar Division Head of Marketing Planning & Analyst PT Wahana Makmur Sejati, Andra Frianda.

Selain fokus pada keselamatan berkendara, Honda mengusung program "ESG Mission, Engaging for The Future" yang mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung kemajuan Tanah Air melalui sepeda motor Honda.

 

