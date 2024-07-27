GIIAS 2024, Motor Harley-Davidson Diskon Sampai Rp80 Juta

TANGERANG - Pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, di ICE BSD City, Tangerang, pada 18-28 Juli, menghadirkan beragam merek sepeda motor. Harley-Davidson menjadi salah satu yang melantai di ajang otomotif tahunan itu dengan menghadirkan beragam diskon menarik.

Pada ajang GIIAS 2024, Harley-Davidson menghadirkan ragam produk unggulan, seperti Street Glide, Road Glide, Heritage Classic 114, Sportster, Low Rider ST, Hydra Glide Revival, dan lainnya.

Sepanjang GIIAS 2024, Harley-Davidson memberikan potongan harga untuk semua model yang dipajang. Diskon tersebut diberikan untuk seluruh model terbaru atau produksi tahun 2024.

"Untuk semua kendaraan di booth Harley-Davidson ini dapat potongan harga Rp12 Juta," ujar seorang tenaga penjual Harley-Davidson, di ICE BSD, Tangerang, Jumat (26/7/2024).

Namun, ada pengecualian untuk Harley-Davidson Sportster S yang mendapatkan diskon mencapai Rp80 juta untuk NIK 2023. Ini merupakan motor gede yang digunakan Ariel Noah saat touring di Sumatera Utara bersama Gading Marten, Raffi Ahmad, dan Desta Mahendra.

"Semua unit kan memang Rp12 juta potongannya buat keluaran 2024. Tapi kalau tipe Sportster S ini dapat diskon Rp80 Jutaan untuk yang 2023," ucapnya.

Harley-Davidson Sportster S terbaru ini hadir dengan fitur-fitur canggih yang disematkan produsen pada moge tersebut. Salah satunya tiga mode berkendara yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi berkendara, seperti Sport, Road, dan Rain.