HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ke GIIAS 2024, Jangan Lupa Jajal Skuter Listrik Motocompato

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |17:06 WIB
Ke GIIAS 2024, Jangan Lupa Jajal Skuter Listrik Motocompato
Skuter listrik Motocampo di GIIAS 2024. (Fadli Ramadan)
A
A
A

TANGERANG - Ada saja model unik yang dipamerkan di gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, di ICE BSD City, Tangerang, pada 18-28 Juli. Salah satunya adalah skuter listrik Motocompacto. Skuter listrik ini bisa dijajal oleh pengunjung.

Motocompacto hadir pertama kali di Indonesia yang dibawa oleh PT Honda Prospect Motor (HPM) ke GIIAS 2024. Ini merupakan versi terbaru dari produk skuter berdesain kompak yang diluncurkan pertama kali di Amerika Serikat pada Oktober 2023.

Kendaraan ini dirancang dengan tujuan untuk mengurangi emisi karbon, juga menawarkan kenyamanan dan kemudahan berkendara. Kenyamanan tersebut meliputi kursi yang nyaman, pijakan kaki yang aman, dapat dibawa saat di dalam pesawat, memiliki speedometer digital, pengukur pengisian daya, serta terdapat pegangan jinjing yang nyaman.

Desain skuter listrik ini terinspirasi dari model Honda Motocompo yang diluncurkan pada awal tahun 1980-an. Honda Motocompacto dirancang dan dikembangkan oleh para insinyur Honda di Ohio dan California sebagai pendekatan inovatif.

Honda Motocompacto ringkas dengan panjang 38,1 inci, tinggi 35 inci, lebar 17,2 inci, tinggi tempat duduk 24,5 inci serta berat 18,7 kg. 

Skuter listrik dibekali baterai berkapasitas 6,8 Ah dan memiliki waktu pengisian selama 3.5 jam dengan daya 110v. Kecepatan maksimum skuter ini 19 km/ jam. 

Sales & Marketing and After Sales Operation Director PT HPM, Yusak Billy mengatakan, alasan pihaknya membawa Motocompacto untuk menunjukkan komitmen Honda dalam menciptakan kendaraan ramah lingkungan.

 

Halaman:
1 2
      
